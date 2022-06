¿Cuáles son los mejores lugares para que trabajen las mujeres en Uruguay?

La brecha de género aún está vigente en el mundo, y con gran presencia. Si bien durante los últimos años las mujeres conquistaron espacios antes impensados para ellas, todavía queda un largo trecho por recorrer para poder hablar de igualdad entre hombres y mujeres. Y esto aplica para los más variados ámbitos en la vida de las mujeres, entre los que se distingue el laboral.

Según datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), a nivel global las mujeres tienen más dificultades para conseguir trabajo que los hombres. Además —para las que lo consiguen—, los puestos suelen ser inestables y con posibilidades de desarrollo de carrera inferiores. Sin embargo, el género no debería ser una limitante para crecer en el mercado laboral y así lo entiende la firma global de people analytics y consultoría, Great Place to Work (GPTW). En este contexto y para reconocer a las empresas que se destacan por impulsar la igualdad de género en el ámbito laboral, la organización elaboró el ranking de los mejores lugares para trabajar en Uruguay para mujeres en 2022.

La elaboración del ranking



Tal como apunta el reporte al que accedió Café & Negocios, los criterios de elegibilidad para seleccionar a las empresas que participaron del ranking de los mejores lugares para trabajar para mujeres fueron dos. Por un lado, que al menos el 20% del personal de la empresa fueran mujeres. La metodología contempló la proporción que existe entre la cantidad de hombres y mujeres en los cargos de conducción. Por otro lado, que el 70% de los encuestados —tanto en el grupo total como en el específico de mujeres— tuvieran una percepción positiva del clima laboral. Con estas consideraciones como punto de partida, GPTW listó a las empresas que operan en el país y cumplían con los requisitos mencionados.

Posición Nombre Industria Cantidad de empleados Mujeres Hombres Otro Total Cantidad de empleados en niveles de conducción Mujeres Hombres Total Más de 150 empleados 1 Mc Donalds Hospitalidad 1870 30% 70% 0% 100% 339 69% 31% 100% 2 Mercado Libre Teconolgía de la información 1268 53% 47% 0% 100% 247 40% 60% 100% 3 Globant Teconolgía de la información 907 76% 24% 0% 100% 371 37% 63% 100% 4 FNC Producción y manufactura 712 78% 22% 0% 100% 62 42% 58% 100% 5 Oracle Teconolgía de la información 213 68% 32% 0% 100% 31 32% 68% 100% 6 Banco Santander Servicios financieros y seguros 594 54% 46% 0% 100% 162 39% 61% 100% 7 BAS Retail 235 16% 84% 0% 100% 35 91% 9% 100% 8 Altimetrik Teconolgía de la información 230 77% 23% 0% 100% 43 19% 81% 100% 9 EY Uruguay Servicios profesionales 165 49% 51% 0% 100% 35 51% 49% 100% 10 Deloitte Global Servicios profesionales 341 44% 56% 0% 100% 71 46% 54% 100% 11 Creditel Servicios financieros y seguros 379 24% 76% 0% 100% 65 65% 35% 100% Menos de 150 empleados 1 December Labs Ingeniería 99 71% 29% 0% 100% 27 26% 74% 100% 2 DHL Express (Global) Transporte 109 64% 36% 0% 100% 24 58% 42% 100% 3 Lacnic Telecomunicaciones 65 46% 54% 0% 100% 27 56% 44% 100% 4 Rootstrap Teconolgía de la información 118 35% 75% 0% 100% 31 29% 71% 100% 5 Fucac Servicios financieros y seguros 106 10% 90% 0% 100% 6 33% 67% 100% 6 Abstracta Teconolgía de la información 108 49% 51% 0% 100% 23 52% 48% 100% 7 Hilton Hospitalidad 98 48% 52% 0% 100% 27 41% 59% 100% 8 Octobot Teconolgía de la información 69 43% 57% 0% 100% 13 62% 38% 100% 9 Moove It Teconolgía de la información 99 72% 28% 0% 100% 28 25% 75% 100% 10 Wasabi Digital Publicidad y marketing 25 32% 68% 0% 100% 8 63% 38% 100% 11 Infuy Teconolgía de la información 24 75% 25% 0% 100% 6 50% 50% 100% 12 Hikko Teconolgía de la información 77 34% 65% 1% 100% 28 33% 67% 100% 13 Fiserv Teconolgía de la información 82 79% 21% 0% 100% 12 33% 67% 100% 14 Casarta Producción y manufactura 24 58% 42% 0% 100% 10 50% 50% 100% 15 Bunker DB Teconolgía de la información 47 64% 36% 0% 100% 17 35% 65% 100% 16 Agroempresa Forestal Producción y manufactura 47 70% 30% 0% 100% 34 29% 71% 100% 17 Acsa Real Estate 65 40% 60% 0% 100% 18 50% 50% 100% 18 GoGrow Teconolgía de la información 33 33% 67% 0% 100% 7 14% 86% 100% 19 Aiva Servicios financieros y seguros 89 52% 48% 0% 100% 22 50% 50% 100% 20 Citi Servicios financieros y seguros 124 53% 47% 0% 100% 27 41% 59% 100% 21 WTC Montevideo Free Zone Otra 43 63% 37% 0% 100% 13 46% 54% 100% 22 Etermax Teconolgía de la información 79 59% 41% 0% 100% 20 15% 85% 100% 23 Brokerware Teconolgía de la información 22 31% 69% 0% 100% 900% 56% 44% 100% 24 Metlife Uruguay Servicios financieros y seguros 98 39% 61% 0% 100% 21 57% 43% 100%

“El ranking busca ubicar a las organizaciones destacadas como referentes en el mercado”, aseguró la gerenta de GPTW en Uruguay, Fedra Feola. Pero, ¿qué tiene que contemplar una empresa para que sus empleadas la consideren un excelente lugar para trabajar? A continuación, un resumen de los puntos claves que tienen en común las ganadoras.



Permitir el crecimiento laboral



Acompañar a las mujeres en su desarrollo corporativo es un factor que se destaca en los mejores lugares para trabajar. Según el reporte de la firma de people analytics y consultoría, las empresas que están en el ranking ofrecen oportunidades parejas a hombres y mujeres en la capacitación para avanzar en sus carreras, y así consiguen una distinción.

Además, algunas compañías son favorables a las mujeres por sobre los hombres. Consultadas sobre la oferta de capacitación u otras formas de desarrollo para crecer profesionalmente, el 87% de las mujeres dijo que existe en su lugar de trabajo, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje descendió dos puntos, a 85%.

Apuntar al desarrollo individual

Frente a un análisis en profundidad que refiere a ascensos y reconocimientos, aparecen diferencias en las percepciones de los trabajadores en las firmas evaluadas. Los hombres realizan una calificación más satisfactoria que las mujeres, demostrando que, si bien las empresas apuestan por reducir la brecha de género, aún quedan temas por resolver para eliminar el desequilibrio.

Entre las empresas más destacadas, el 82% de los hombres aseguró que los ascensos se otorgan a quienes más se lo merecen, igual que el 80% de las mujeres. En cuanto a los reconocimientos especiales, 85% de los hombres cree que todos los empleados tienen una oportunidad de recibirlos, mientras que en las mujeres el porcentaje bajó a 83%.

Además, la diferencia varía según el cargo, porque a mayor posición, mejor percepción de crecimiento poseen las mujeres. “Este es un dato importante a tener en cuenta al momento de tomar acción para poner foco y promover el equilibrio en los niveles que muestran las mayores diferencias” sostuvo Feola.

Empleados con sello propio

Entre las cualidades que la evaluación tiene en cuenta para el desarrollo de la organización figuran la autenticidad y que los trabajadores cobren visibilidad. Sin embargo, en Uruguay las mujeres suelen sufrir la falta de estas dos posibilidades en mayor medida que los hombres. Según lo consignado por GPTW, esto es así porque en muchas empresas aún están vigentes ciertos estereotipos en favor de lo masculino.

La forma de evitar la pérdida de autenticidad y visibilidad es eliminar los prejuicios que reinan en la cultura organizacional. En los mejores lugares para trabajar de este ranking, las mujeres tienen la libertad de mostrarse casi a la par que los hombres, y esto es así por las líneas de acción que llevan adelante las empresas bajo la premisa de la igualdad de género.

De todas formas, los resultados del ranking muestran que aún hay una diferencia entre mujeres y hombres en este sentido. Sin embargo, al comparar los resultados de los mejores lugares para trabajar con lo que viven las mujeres en el mercado en general, es amplia la diferencia a favor de las empresas que componen el ranking en cuanto a la posibilidades que ofrecen de visibilizarse y hacerlo de forma auténtica.

“Es evidente que se va avanzando por una igualdad de experiencias en los mejores lugares para trabajar para mujeres, donde encontramos brechas para continuar reduciendo”, señaló la gerenta de GPTW para Uruguay.



Brindar beneficios corporativos

La pandemia trajo consecuencias de todo tipo para las empresas, entre ellas, una nueva forma de concebir la vida por parte de los empleados. Esto también se reflejó en una renovación de la valoración de los beneficios corporativos, utilizados por las empresas como una herramienta para retener talento.

Los beneficios enfocados en una mejor calidad de vida de las personas en bienestar y salud mental han cobrado gran importancia. Sin embargo —para las mujeres—, desde que comenzó la pandemia la percepción positiva de los beneficios se mantuvo sin presentar aumentos en relación a años anteriores.

“Las empresas tendrán que poner el ojo en este dato para revisar qué es lo que está generando un estancamiento en la performance”, dijo Feola. También destacó que deben investigar qué nuevas acciones tomar para volver a los niveles de años anteriores.

Aunque no hubo un crecimiento específico en la percepción de los beneficios que reciben las mujeres en las empresas, la valoración para las que forman parte del ranking es de 83%.



Cuidar a los trabajadores



El cuidado es una cualidad muy valorada por todos los empleados, pero no implica lo mismo para todos porque en cada etapa de la vida personal y laboral de las personas las necesidades a atender son diferentes.

Las empresas que forman parte del ranking están atentas a este pulso y las acciones que toman están enfocadas en brindar un cuidado personalizado de acuerdo con las diferentes necesidades que las mujeres atraviesan en su vida profesional y personal. En el cuadro presentado en esta página se muestra un ejemplo de la experiencia de cuidado que perciben las personas durante su permanencia en los mejores lugares para trabajar para mujeres en 2022.

Un camino por recorrer



“Cuando hablamos de fomentar la equidad de género, hablamos de igualdad de oportunidades”, explicó la gerenta de GPTW para Uruguay. Las empresas que conforman el ranking de los mejores lugares para trabajar para mujeres lo tienen claro y actúan en pos de ello. Sin embargo, para acortar la brecha de género es necesario que más empresas sigan por el camino de las mejores para trabajar.

Según la firma de people analytics y consultoría, para comenzar a transitar el camino para ser una de las mejores empresas para trabajar para mujeres el primer paso es conocer el estado de los trabajadores. Con esa información, las empresas tienen que trabajar para alcanzar el escenario deseado.

Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres no solo es beneficioso para las personas, sino que tiene repercusiones positivas para las compañías. Consiguen una amplitud de puntos de vista que mejoran la toma de decisiones, promueven la innovación y aumentan el compromiso de los trabajadores.

“Una cultura de equidad e inclusión es la que buscan los colaboradores para desarrollarse. Las empresas que la consigan y sostengan en el tiempo serán las que obtengan los mejores resultados”, concluyó Feola.

Las destacadas

Para elaborar el ranking de las mejores empresas para el trabajo de las mujeres, GPTW consultó a 8.697 personas de las 72 empresas postulantes a participar de la encuesta. Finalmente, respondieron un total de 7.747 empleados, divididos en 3.913 mujeres, 3.706 hombres y 128 personas que prefirieron no identificar su género.

Con la información proporcionada por estas personas, la firma de people analytics y consultoría clasificó a las 35 empresas con mejor puntuación según dos categorías: con más de 150 empleados y con menos de ese número.

A continuación se presenta el resumen del diálogo de Café & Negocios con los referentes de las empresas top tres de ambas secciones.

El podio de las mejores empresas para trabajar con más de 150 empleados

1-McDonalds

Según el gerente de Recursos Humanos de McDonald’s, Martín Palacio, más del 70% del equipo –en los distintos niveles de la organización– está integrado por mujeres. Y esto se debe a que la empresa es inclusiva en todas sus áreas: “Es parte de nuestro ADN”, sostuvo Palacio.

El gerente de Recursos Humanos explicó que el proceso para llegar a tener este porcentaje de mujeres trabajando en la empresa se dio de forma natural a lo largo de los años. Sin embargo, hace poco tiempo –y en el marco de su eje de trabajo Somos– se están trabajando en líneas de acción para impulsar el desarrollo de las mujeres del equipo. Un ejemplo, es la creación de una red de mujeres que tanto a nivel local como regional en la empresa propietaria de la cadena de restaurantes, Arcos Dorados. En la red participan varias de las mujeres que ocupan cargos en distintos niveles de la organización en Uruguay.

Consultado sobre lo que significa para McDonald’s ser el mejor lugar para trabajar para mujeres en Uruguay 2022, Palacio señaló: “Es un motivo de celebración este reconocimiento a todo el equipo de McDonald’s Uruguay, y también un impulso para reforzar el compromiso en lo referido a nuestra cultura organizacional”. Por último, destacó que la diversidad que caracteriza a los equipos de la empresa los potencia.

2-Mercado Libre

“Que Mercado Libre sea reconocido como un excelente lugar para trabajar para mujeres es consecuencia de nuestra cultura puesta en acción”, dijo la gerenta de Recursos Humanos, Soledad Delfante. Particularmente en la industria de la tecnología la equidad de género es un tema en el que aún hay mucho trabajo por hacer, y la empresa se destaca porque pone el foco en potenciar el trabajo de las mujeres .

Según explicó la gerenta, la diversidad atraviesa todas las políticas de recursos humanos de Mercado Libre. Añadió que el equipo mide la experiencia de todos los empleados constantemente para comprobar que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Para lograr esto, implementan algunas prácticas que tienen que ver con la remuneración, la maternidad y paternidad, y las búsquedas sin sesgos a la hora de integrar nuevas personas a su plantilla. “Utilizamos tecnologías con inteligencia artificial que comparan candidatos a un puesto por sus habilidades y experiencias, ocultando otros datos que pueden activar sesgos en el hiring manager (o responsable de contrataciones) al momento de evaluarlos”, explicó Delfante sobre el último punto.

Si bien ya están cursando diversas líneas de acción para acortar la brecha de género, desde la empresa dicen que están en un modelo beta continuo. “Siempre estamos revisando y mejorando nuestros procesos”, afirmó la gerenta de Recursos Humanos.

3-Globant

Globant trabaja en temas de diversidad e inclusión a través de distintos programas, según contó la directora de Operaciones de la firma argentina, Beatriz Sepúlveda.

La empresa tiene el programa de sustentabilidad Be kind (sé amable), que cubre varias áreas, una de ellas es la igualdad de género. A raíz de este punto de partida, surgió otro programa que se llama Woman that build (Mujeres que construyen) que tiene el objetivo de inspirar y potenciar a las mujeres. Dentro de Woman that build hay diferentes iniciativas.

En lo que refiere a inspirar, Globant trabaja tanto con liceos y universidades, como con organizaciones locales para atraer a mujeres a la industria. Por otra parte, trabaja en reconocer a las mujeres que ya están, y para ello siguen varias líneas de acción. Por ejemplo, a través de She leads (ella lidera), iniciativa que les proporciona mentores con mucha experiencia a mujeres que están en pleno desarrollo de sus carreras. También impulsa el desarrollo con becas. En Uruguay este año se entregaron 300 becas de certified tech developer (desarrollador tecnológico certificado), y el 40% fueron exclusivamente para mujeres.

“Contratar mujeres es en sí mismo un objetivo”, sostuvo Supúlveda. Para 2025, Globant apunta a tener la mitad de las posiciones de liderazgo ocupadas por mujeres, y está en proceso de cumplirlo. La plantilla de empleadas aumentó 56% el año pasado.

El top tres de las mejores empresas para trabajar con menos de 150 empleados

1-December Labs

“En el mundo del software predomina la fuerza laboral masculina, y nosotros tratamos de impulsar el desarrollo de las mujeres”, señaló la socia de negocios enfocada en Recursos Humanos, Nerea Zunino. Para eso, se involucran con actividades que apuntan a acortar la brecha de género. Por ejemplo, desde hace tres años la empresa participa de la actividad de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) que consiste en invitar a mujeres –sobre todo liceales, pero pueden participar personas que estén cambiando de rubro laboral– a la oficina. “Hacemos una actividad y les contamos las distintas áreas en las que pueden trabajar”, explicó Zunino. “La idea es que las mujeres se inserten en el rubro de la tecnología; que entiendan que existen las mismas posibilidades para todos”, añadió.

A nivel interno, December Labs apunta a una cultura organizacional para que todos los empleados se sientan cómodos, donde se encuentren y que se les acepte tal cual son. “Toda la gente que trabaja en la empresa fomenta esa cultura de inclusión”, sostuvo el director ejecutivo, Martín Palatnik.

Sobre el reconocimiento de GPTW, Zunino dijo: “Es la primera vez que hacemos esta certificación y logramos rankear alto, nos parece que está buenísimo porque refleja nuestra cultura”. Por su parte, Palatnik añadió que esta cultura es resultado de años de trabajo y que ahora el desafío está en seguir posicionando a la empresa a través de la inclusividad.

2-DHL Express

La plantilla de DHL Express está compuesta en un 37% por mujeres. En mandos medios el 50% de los cargos están ocupados mujeres y en gerenciales, el 43%. Si bien los números son buenos y demuestran el interés de la empresa por impulsar el desarrollo femenino, según la referente de Recursos Humanos, Magela Muñoz: “Están apostando a ir por más”.

En la empresa la importancia de promover iniciativas que apunten a la equidad de género se hace presente todos los días. Por eso, llevan adelante distintas acciones tanto a nivel global como regional y local. Por ejemplo, celebran la semana de la equidad, diversidad e inclusión. También ofrecen programas de desarrollo para todos los empleados, de los que las mujeres cada vez son más partícipes.

“DHL nos asegura que todos podemos acceder a las mismas oportunidades, siempre estamos abiertos a invitar a todo el equipo a las campañas”, señaló Muñoz.Sobre el ranking de GPTW, dijo: “Es un gran orgullo recibir por tercer año consecutivo este reconocimiento. Destacarnos por trabajar a diario en achicar la brecha de género, logrando mayor equidad en el mundo laboral para nosotros es fundamental”, añadió.

Por último, sostuvo que en DHL Express se construye una cultura para que todos los empleados se sientan valorados.

3-Lacnic

Según contó la gerenta de Recursos Humanos de Lacnic, Florencia Bianchi, la esencia de la empresa está en que apunta a crear un buen espacio de trabajo para todos los empleados del equipo. “Promovemos un ambiente de trabajo positivo, descontracturado y saludable”, explicó Bianchi.

Para asegurar el bienestar de todos los trabajadores, la empresa se compromete con el desarrollo profesional y personal de cada uno, y también con su cuidado en el horario laboral.

Pero además de ser considerado según el ranking como un excelente lugar de trabajo en términos generales, apuntan a favorecer a las mujeres. Específicamente, buscan desarrollar su inserción laboral. Actualmente el staff de Lacnic está compuesto en un 54% por mujeres, que ocupan el 43% del equipo gerencial y el 67% de las demás posiciones de liderazgo.

Consultada sobre lo que significa para Lacnic formar parte del top tres de los mejores lugares para trabajar para mujeres en Uruguay 2022, Bianchi afirmó: “Estar dentro de este ranking por tercer año consecutivo es un orgullo para nosotros, ya que la equidad de género en lo laboral son aspectos intrínsecos de Lacnic”.