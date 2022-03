Así le fue a Wanderers y River Plate en el sorteo de Copa Sudamericana: viajes largos, equipos históricos y en buen momento

Wanderers y River Plate, los representantes uruguayos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022, conocieron sus respectivos rivales en el sorteo realizado este viernes por la Conmebol.

Los bohemios fueron al Grupo A con el argentino Lanús como cabeza de serie, equipo que fue subcampeón de la Sudamericana 2020. Es dirigido por Luis Zubeldía y entre sus figuras tiene al veterano José Sand, de 41 años, quien encabeza un plantel con varios juveniles formados en el club.

Daniel Carreño, DT de Wanderers

Otro de los rivales de Wanderers será Metropolitanos de Venezuela, lo que le implicará al equipo de Daniel Carreño un largo viaje a Caracas.

El otro contrincante bohemio en la fase de grupos será Barcelona de Ecuador, que fue semifinalista de la pasada Copa Libertadores y que recaló en la Sudamericana tras perder en fase previa de la actual Libertadores ante América Mineiro.

Antes, había eliminado a Montevideo City Torque por penales. En el conjunto amarillo juegan los uruguayos Carlos Rodríguez, ex Peñarol, Bruno Piñatares y Mastriani y Gonzalo Mastriani, y el brasileño, ex Plaza Colonia, Leonai.

Festejo de Barcelona de Ecuador ante Torque

Por su parte, River Plate deberá jugar ante Racing de Avellaneda, uno de los grandes históricos de Argentina, que hoy sensación en el comienzo de la temporada de la mano del DT Fernando Gago.

En el plantel albiceleste juega el uruguayo Fabricio Domínguez y el juvenil Fernando Prado.

Chavo Díaz, DT de River Plate

Otro de los rivales será Melgar de Perú, equipo de Arequipa, que tiene 2.3000 metros sobre el nivel del mar, por lo que habrá altura.

Mientras que el otro equipo del grupo es Cuiabá de Brasil, de la capital de Matto Grosso, que juega en el Arena Pantanal.

Antes esos dos rivales, Melgar y Cuiabá, el darsenero tendrá viajes de mediana distancia dentro del continente.

El Chory Castro y Nicolás Sosa, figuras de River

¿Cuándo empieza? La fase de grupos del segundo certamen de clubes sudamericano comenzará el 5 de abril y la final única se jugará el sábado 1° de octubre en el estadio Mane Garrincha de Brasil.

La edición 2022 otorga US$ 5.000.000 al ganador marcando un aumento de US$ 1.000.000 respecto a la edición 2021. El subcampeón se embolsará US$ 2.000.000 y por disputar la fase de grupos cada equipo recibirá un millón de dólares.