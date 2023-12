“Así les va”: Pae reclama deuda a dirigente de Peñarol por un trabajo para que le vaya bien al equipo

Un reconocido pae uruguayo le reclama a un dirigente de Peñarol el pago de una deuda por un trabajo para que al equipo aurinegro le vaya bien, según publicó en su cuenta en la red social X.

Se trata del pae Donato, reconocido por ser consultado en programas de fútbol sobre resultados y pronósticos.

En sus redes sociales, donde se presenta como “pae de santo, sacerdote africanista, candomblé, magia negra, vudú, santería cubana”, Donato dio a conocer su reclamo.

“Para dejar todo claro, el dirigente de Peñarol no me debe más que la consulta que son mil pesos por el trabajo para que a Peñarol le vaya bien en todo. Al no pagarlo no se llevó a cabo. Así les va. Aclaro, sólo lo puede pagar la persona que me contrató”, señaló en un posteo.

El pae no dio el nombre del directivo que dice haberlo contratado.

“Al dirigente de Peñarol me podes pagar 1000 pesos o 25 dólares de la consulta presencial por Mi Dinero (la app) o Prex, no te cobran el giro. Aclaro no estoy para aguantar la cabeza gratis a nadie”, agregó.