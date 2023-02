Astesiano y el proceso abreviado: ¿qué opinan los penalistas del mecanismo utilizado por Fossati para cerrar el caso?

El caso judicial del exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, terminó resolviéndose con un proceso abreviado. Esto significa que, a cambio de reconocer su culpabilidad por los delitos que la fiscal le imputó, el acusado obtuvo una reducción de la pena y se evitó el juicio oral y público. La fiscal del caso, Gabriela Fossati defendió el acuerdo al que llegó con el imputado, alegando que los cuatro años y medio de condena es casi el mismo rango de pena que le podría haber recaído en un juicio ya que la pena máxima de asociación para delinquir son cinco años. ¿Qué opinaron catedráticos de Derecho Penal sobre la resolución del caso y cómo ven el uso del proceso abreviado?

El director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, dijo que este caso "es uno de los tantos que lleva a replantearse el uso de los procesos abreviados". "Mientras está el debate sobre que corrupción hay y a que nivel, cortar el proceso para generar un abreviado cuando no se ha llegado aparentemente a todo lo demás, no parece lo conveniente", aseguró a El Observador.

Astesiano fue condenado a cuatro años y medio de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias. Pero el acuerdo en el proceso abreviado lleva a que la causa se cierre y no se pueda reabrir en caso de que aparezcan nuevos chats que puedan ameritar acusarlo por un nuevo delito que tenga una pena mayor. "En un plano hipotético, cuando se llega a un acuerdo por estos delitos, quedan descartados otros, que quizás estén bien descartados, pero visto desde afuera puede haber habido otros delitos con una carga mayor que esta", señaló.

"En un caso que todos los días se está teniendo información distinta, ¿por qué no aparecerá en unos días otra bomba de esas, sea por conveniencia política o lo que sea?", se preguntó. "Yo entiendo que la fiscal, el abogado y el juez actuaron conforme a derecho. Pero esto nos da las pautas que no deberían existir abreviados", aseguró. "Yo no creo que al ciudadano común corriente le interese que este caso se resuelva de esta forma. No hay nada espurio pero no es bueno", agregó.

"Históricamente en los casos solo se comprueba una parte por las propias limitaciones de las averiguaciones. Cuando a un rapiñero lo agarran por diez rapiñas generalmente tiene 40 o 50. A este lo agarraron con esto. De repente no había más delitos y la fiscal hizo un gran trabajo. Pero de repente, no", sostuvo.

"El estándar razonable entre juicios y procesos abreviados"

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Católica, Mario Spangenberg tiene otra visión acerca de los procesos abreviados. Si bien no quiso opinar sobre el caso Astesiano, señaló que un el sistema de justicia hay que "determinar los porcentajes entre procesos abreviados y juicios", tal como lo ha expresado en otras oportunidades en su cuenta de Twitter. "Todo depende de cuanto se usa. Si se acuerda siempre por abreviados es un disparate. Pero si solamente se realizan cuatro juicios porque no te da el tiempo ni los recursos para investigar otros delitos, también es un disparate", dijo a El Observador.

⚖️ Uno de los mayores desafíos de un sistema acusatorio es determinar el estándar razonable de juicios orales y procesos abreviados o negociados. Y esa definición es clave en términos de eficiencia, pero también respecto de la legitimidad constitucional de su política criminal. — Mario Spangenberg (@drspangenberg) January 29, 2023

"La figura del abreviado en la cual la persona acepta sus responsabilidades obviamente a cambio de algún beneficio en la pena al final del día le ahorra a la Fiscalía y en consecuencia todos los contribuyentes una cantidad de dinero que se pueden enfocar a investigar otras causas que van a requerir de esos recursos", agregó.

El catedrático agregó que "todos prefieren juicios e investigaciones" pero cuando se está investigando un caso, "se está dejando de investigar otros". "El abreviado es una herramienta válida. Es un manejo estratégico y eficiente de los recursos limitados que tiene la Fiscalía", afirmó.