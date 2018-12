Mensaje interno: Astori criticó "contradicción" entre ser candidato y gobernante a la vez

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, criticó este martes la contradicción que existe entre "ser candidato y ser gobernante", tal como sucede en los casos de varios precandidatos a la presidencia. El líder del equipo económico aseguró que se trata de algo "negativo" y que se debe "evitar".

Consultado en el programa Hora de Cierre de Radio Sarandí por la situación de la ministra de Industria, Carolina Cosse, Astori prefirió no personalizar su postura y recordó el pedido realizado en enero de este año del presidente Tabaré Vázquez. Allí, en una reunión privada en Anchorena, el mandatario le aconsejó a sus ministros que renunciaran a sus cargos si decidían candidatearse y hacer campaña para la presidencia.

"Se nos tiene que aplicar a todos", enfatizó Astori al responder y agregó que la contradicción es "negativa" para el país y advirtió que hay que "evitarla".

Tanto Carolina Cosse como el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, mantienen por ahora sus cargos, pese a haber oficializado su precandidatura a la presidencia.

Martínez, cuya precandidatura es apoyada por el sector de Astori, tiene previsto tomarse licencia como intendente, aunque no está determinado cuándo. Cosse anunció en setiembre de este año en una entrevista con La República que renunciaría a su cargo una vez que el FA determinara el inicio de la campaña electoral. “Si tuviera el honor de ser candidata, voy a renunciar cuando el FA defina la campaña, por supuesto, porque no me parece compatible”, declaró.

Consultado por este caso, Astori respondió: "Creo que él tiene pensado tomarse licencia y hay un cierto desplazamiento en el tiempo que tendrá en cuenta Daniel Martínez para el planteo de la contradicción".

En setiembre de 2008 Astori renunció a la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para dedicarse de lleno a la campaña política, ya que en 2009 compitió en la interna del Frente Amplio (FA) con el expresidente José Mujica. "Me fui mucho tiempo antes de iniciar mi carrera como candidato", afirmó.

La sanción a Sendic

Para Astori, el próximo sábado 15 de diciembre el Plenario Nacional que celebrará el Frente Amplio debería sancionar al exvicepresidente Raúl Sendic por el uso indebido que dio a una tarjeta corporativa de Ancap mientras fue presidente de la empresa estatal. El Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA cuestionó a Sendic por entender que había tenido "un proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos", que "comprometía su responsabilidad ética y política".

"Creo que hay que sancionar, sí", sentenció el ministro de Economía, quien consideró que el fallo del tribunal ético sobre Sendic fue "lapidario" y "no se puede ignorar". Astori señaló que hay conductas dentro del oficialismo que han dejado a la gente "muy enojada" y "con razón".