AUF postuló al Estadio Centenario para recibir la final única de la Libertadores 2022

En otros tiempos hubiera formado parte del escenario natural en el que se movía el fútbol uruguayo. Por algo, 19 de las primeras 28 finales se jugaron en el Estadio Centenario. Sin embargo, por estos días, es toda una noticia: la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se postuló para recibir la final única de la Copa Libertadores 2022, en un paso con el que el fútbol uruguayo intenta formar parte del circuito internacional de Conmebol.

La presentación de esta candidatura se realizó el viernes, en el último día que había establecido Conmebol para oficializar las postulaciones.

¿Por qué es un acontecimiento para la AUF dar este paso? Porque bajo la gestión de Wilmar Valdez, en 2018, había realizado el intento por postularse a la final única de la Libertadores de 2019, la primera que se iba a disputar bajo ese sistema de partido único, pero tras el alejamiento del expresidente de la Asociación y la intervención de FIFA, Uruguay se tuvo que bajar y renunciar a su aspiración.

Los tres aspirantes fueron Santiago de Chile (ciudad elegida), y Lima.

Finalmente la primera final única de 2019 se trasaldó a Perú debido a la crisis social que vivió Chile y que obligó a Conmebol a realizar un cambio de estadio a dos semanas del partido.

En 2019, en los primeros meses de Ignacio Alonso como presidente, la AUF nuevamente intentó postularse, ahora para 2020. Sin embargo, a último momento se debieron bajar y las únicas aspirantes fueron ciudades de Argentina, Perú y Brasil: Río, San Pablo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasilia, Córdoba, Buenos Aires y Lima.

Finalmente eligieron el Maracaná de Río de Janeiro para la final que se jugará este año, si es que la Libertadores puede retomar su curso normal como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Ahora, bajo la gestión de Alonso, la AUF hace el tercer intento en tres años y esta vez sí lo concretó y postuló al Estadio Centenario para la final única y a Montevideo como la ciudad anfitriona para la edición de 2022.

¿Por qué la candidatura es Montevideo 2022? Porque para Conmebol es más que un partido de fútbol, explicaron desde la AUF a Referí, es el compromiso de una ciudad e implica poner a Montevideo, en este caso, entre las más importantes de Sudamérica.

Tras cerrar los plazos el viernes, Conmebol comienza el proceso que finalizará sobre fin de año con la elección de las sedes de las finales única de la Libertadores de 2021, 2022 y 2023.

En el caso de la AUF se postuló exclusivamente para 2022.

Carlos Pazos

¿Uruguay tiene rivales? Desde la AUF no pudieron confirmar a Referí si se presentaron otros aspirantes a esa misma sede, porque Conmebol no les proporcionó esa información.

Consultadas fuentes de la AUF acerca de si este movimiento está vinculado a la aspiración de Montevideo de recibir el Mundial de 2030, en ocasión de la celebración del Centenario de la Primera Copa del Mundo, explicaron que "no está asociado uno con otro".

Este paso tiene como objetivo mantener la vigencia de Uruguay como anfitrión de los torneos importantes y mantenerse en el circuito internacional de Conmebol.

La última vez que a Uruguay le tocó ser sede de un torneo de mayores adjudicado por Conmebol fue la Copa América de 1995. Además, en juveniles recibió el Sudamericano sub 20 (2003 y 2015) y sub 17 (1999) masculinos, y el Mundial femenino sub 17 (2018).

¿Por qué se bajaron en 2019?

En un informe publicado por Referí en octubre de 2019, Jorge Casales, integrante del ejecutivo de la AUF, explicó que necesitaban más tiempo para formalizar la presentación y por esa razón decidieron bajarse.

“El pedido es muy amplio, no solamente es la valoración del estadio, sino también hoteles, campos de entrenamientos y más”, señaló en torno a los pedidos que plantea Conmebol a quienes desean aspirar a ser sede de la final única de la Libertadores.

“Plantean una serie de exigencias, cada asociación debe presentar sus propuestas, luego la Conmebol las estudie y después designa qué estadios están habilitados y cuáles no”, dijo el dirigente.

Según indica la web de Conmebol, para seleccionar las sedes que reciban las finales se toman en cuenta los siguientes criterios: la visión, el concepto y el legado de la propuesta, así como las características técnicas del estadio y campos de entrenamiento, los requisitos de seguridad, movilidad y alojamiento, y diversos aspectos sociales, políticos, medioambientales y comerciales.

En 2019, cuando desistieron por segunda vez de presentar la candidatura de Montevideo, abandonaron porque “había una cantidad de cosas a mejorar en el Estadio Centenario que hacían prácticamente imposible presentarnos y tener cierto éxito en la propuesta”, explicó Casales.

En este caso, con tiempo para mejorar la infraestructura del Estadio Centenario, la AUF postula a Montevideo como sede de la final de la Copa Libertadores, una instancia muy familiar en la historia del torneo, aunque en su recorrido más reciente se transformó en una aspiración lejana.

Entre 1960, en la primera edición del torneo continental y 1988, de 28 ediciones del torneo hubo 19 que tuvieron una final en Montevideo, en 15 ocasiones porque la disputaron equipos uruguayos (Nacional o Peñarol) y en las otras cuatro porque el tercer partido, el de desempate luego de ganar uno cada uno (1968, 1973, 1977 y 1981) utilizaron el Centenario como escenario neutral.

Solo en nueve de las primeras 28 ediciones, el Estadio Centenario no recibió uno de los partidos finales.

Desde 1989 a la fecha, en los últimos 32 años, la final de la Libertadores solamente pasó una vez por el estadio Centenario, con Peñarol en 2011, cuando definió con el título ante Santos.

En el segundo semestre de 2020, si la AUF cumple los requisitos y la Conmebol lo confirma, el Estadio Centenario podrá recibir la final única de la Libertadores 2022.