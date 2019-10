¿Qué impide a Uruguay ser sede de la final única de la Libertadores?

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) definirá este jueves cuáles serán las sedes y escenarios que albergarán las finales únicas de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del año próximo.

Solo tres países presentaron candidaturas, algunos con más de una ciudad y estadios, y entre ellos no aparece Uruguay ni el Estadio Centenario, el principal escenario del fútbol uruguayo, histórico monumento del fútbol mundial y donde se jugó el Mundial de 1930.

¿Cuál es la principal traba?

Para postularse como ciudad sede, cada federación debe presentar una propuesta que debe contemplar varios requisitos exigidos por la Conmebol para finalmente ser seleccionada.

El año pasado, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comenzó a trabajar para presentarse de cara a los torneos que se están disputando esta temporada, los primeros con finales únicas en el continente, pero la iniciativa fue abortada.

Así lo contó a Referí Jorge Casales, uno de los neutrales de la AUF. “El pedido es muy amplio, no solamente es la valoración del estadio, sino también hoteles, campos de entrenamientos y más”, señaló. “Te hacen una serie de exigencias que se elevan a las confederaciones y ahí se elevan las propuestas para que una vez la Conmebol las estudie y después designe qué estadios están habilitados y los que no”.

Según indica la web de Conmebol, para seleccionar las sedes que reciban las finales se toman en cuenta los siguientes criterios: la visión, el concepto y el legado de la propuesta, así como las características técnicas del estadio y campos de entrenamiento, los requisitos de seguridad, movilidad y alojamiento, y diversos aspectos sociales, políticos, medioambientales y comerciales.

AFP

El trofeo de la Copa Libertadores

Consultado por si la postulación tienen que ser una propuesta conjunta entre la asociación, el gobierno y la ciudad, Casales señaló que “hay un poco de todo”.

“En algún momento lo pensamos, sobre todo para los torneos que se están jugando, pero había una cantidad de cosas a mejorar en el Estadio Centenario que hacían prácticamente imposible presentarnos y tener cierto éxito en la propuesta”, explicó.

Casales señaló que la AUF había comenzado a armar su propuesta pero había que hacerla "muy de apuro", por lo que desistieron de hacerla.

Agregó que la situación del Centenario, el escenario inaugurado para el Mundial de 1930 y que actualmente no tiene tanta actividad desde que Nacional y Peñarol juegan en sus respectivos estadios, “era una de las cosas que más pesaba” para que la propuesta no llegara a ser elaborada.

“Después, hay que planificar todo el resto. Pero pienso que el resto de cosas con buena voluntad y algún apoyo estatal no tendría muchos inconvenientes”, dijo Casales.

Con respecto a la capacidad hotelera y de alojamientos pare recibir hinchas extranjeros, salvo que algún club uruguayo dé la nota y llegue a alguna final, el neutral señaló que eso no sería problema. “Acá es todo muy urbano. Te exigen determinada distancia con los hoteles y con los lugares de entrenamiento, de accesibilidad, como si fuera la Copa América o en el Mundial”, sostuvo.

“Pero el resto no sería inconveniente. Habría que alistarlas y ponerlas a disposición porque te exigen una cantidad de hoteles cinco estrellas, otra cantidad de cuatro estrellas, las distancias. Pero de ese punto de vista eso no habría problema”, agregó.

De esa forma, las condiciones del Centenario serían el principal punto a mejorar para presentar una candidatura. “Está previsto hacerlo a corto plazo”, indicó Casales, sobre las obras en el estadio. Señaló que la ciudad sede no debe pagarle a Conmebol para albergar la final y que se le exige factiblemente una inversión, "como por ejemplo se tendría que hacer en el estadio para que finalmente se le otorgue”.

El neutral indicó que la planificación para postularse se debe realizar con tiempo y estima que en los primeros meses del próximo año se pidan las propuestas para las finales de 2021. “Este año se presentaron una cantidad. El año pasado se habían presentado solo Perú y Chile”, comentó.

Los candidatos para 2020

Los países que quieren recibir las finales 2020 son Brasil, Argentina y Perú, alguno de ellos con más de una sede. Este jueves la Conmebol comunicará las ciudades elegidas.

Para la final única de la Libertadores se presentaron ocho escenarios: Estadio Mario Kempes de Córdoba (ARG), Mineirão de Belo Horizonte (BRA), Arena do Gremio de Porto Alegre (BRA), Estadio Beira-Rio de Porto Alegre (BRA), Maracanã de Rio de Janeiro (BRA), Estadio do Morumbi de São Paulo (BRA), Arena Corinthians de São Paulo (BRA) y Estadio Nacional de Lima (PER)

El Estadio Maracaná

El Kempes de Córdoba será acondicionado para la próxima Copa América 2020 que se jugará en Argentina y Colombia.

En tanto, los estadios que presentó Brasil han formado parte del Mundial 2014 y/o la Copa América 2019, por lo que están en perfectas condiciones.

Mientras que el Estadio Nacional de Lima fue remodelado en 2010 y recientemente tuvo las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Panamericanos.

El Beira Río

Para la final de la Copa Sudamericana son cuatro las postulaciones: repiten el Kempes de Córdoba y el Nacional de Lima, y también están el Estadio Único de La Plata (ARG) y el Mané Garrincha de Brasilia (BRA).

La Conmebol informó que un equipo multidisciplinario compuesto por asesores técnicos de diversas áreas, bajo la dirección de la Confederación, analizó y puntuó a cada una de las candidaturas tras su visita oficial. El Consejo de Conmebol será el que tome la decisión en base a toda la información aportada por las sedes candidatas.

Arena Corinthians

En este 2019 se pondrá en marcha la definición de los torneos en finales únicas. La de la Copa Sudamericana, entre Colón de Santa Fe e Independiente del Valle, será el sábado 9 de noviembre en el estadio La Nueva Olla de Asunción de Paraguay, mientas que la de la Copa Libertadores será en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Por ahora, hasta que no se acondicione el Centenario, no hay planes para que Montevideo sea sede.