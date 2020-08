AUF y árbitros negocian un acuerdo salarial en la semana que vuelve la actividad

A cinco días del regreso del Campeonato Uruguayo de Primera y Segunda divisiones profesionales, el fútbol está en suspenso, a la espera de una decisión de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audef), que tiene que aprobar un ajuste salarial propuesto por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para el período de fútbol sin público.

Cuando los neutrales y los árbitros comenzaron a hablar sobre el nuevo escenario de remuneración, porque el pago de los viáticos de los jueces se realiza a través de la recaudación por venta de entradas (que en la vuelta al fútbol estará prohibida) existía una diferencia de 10% en la reducción que aspiraba conseguir la AUF para lo que denominaron el período de actividad en la pandemia de covid-19. Además, la AUF propuso eliminar el cuarto árbitro.

Rápidamente la opción de no utilizar cuarto árbitro fue retirada de la mesa y comenzaron a negociar sobre los porcentajes de reducción salarial.

Actualmente, la diferencia entre las partes se redujo a un 3%, explicaron a Referí desde la AUF.

Los árbitros aceptaron desde el primer momento hasta un 20% de reducción salarial, y la AUF se había plantado en 30%.

El presidente de la gremial, Marcelo De León, dijo que no están lejos de llegar a un buen final en las negociaciones, pero que aún existen diferencias.

El tema fue considerado en una asamblea que se celebró este lunes de noche y los árbitros resolvieron no aceptar la última propuesta de la AUF.

En medio de la reunión se planteó un cuarto intermedio para hablar con la AUF, trasaldar la inquietud de la asamblea y escuchar una nueva propuesta de la Asociación. Finalmente los árbitros no accedieron al cuarto intermedio y rechazaron la propuesta.

Pese a la decisión de la asamblea, también el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se expresó en el mismo tono que el presidente de la gremial: "Me quedo con lo que dijo el presidente de la gremial, estamos muy cerca. Una lástima que no conversamos hoy (lunes) en un cuarto intermedio. Hay voluntad de diálogo. Estamos hablando de una rebaja salarial y no es sencillo trasladar al colectivo".

En sus expresiones en Hora 25 de AM 770, el titular de la AUF manifestó su confianza en que en estas horas llegarán a un acuerdo y el sábado regresará el fútbol, después de cinco meses, con la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Este martes de tarde volverán a reunirse los neutrales y la gremial de árbitros para llegar a un acuerdo, que deberá ser aprobado en una asamblea.

Entre abril y junio, todos los árbitros fueron a seguro de paro y recibieron una compensación de la AUF que se situó en $ 9.000.

Con el regreso del fútbol profesional, el 1° de julio retornaron a la actividad 56 árbitros de Primera e Internacionales, que entrenan dos veces por semana en el Complejo de la AUF. Esos árbitros volvieron a percibir el cobro de tres viáticos (partidos) que tienen asegurado por mes.

Los 113 árbitros de juveniles, que siguen en seguro de paro, no regresarán a la actividad hasta setiembre, cuando retornen los campeonatos de juveniles.

Los jueces de juveniles no tienen asegurado el cobro de viáticos, como sucede con los de Primera e Internacionales.

El fútbol de Primera y Segunda divisiones profesionales disputarán a partir del próximo fin de semana, si llegan a un acuerdo, tendrán una nutrida agenda de partidos. En el caso de Primera jugarán Apertura, Intermedio y al menos hasta la octava fecha del Clausura. En Segunda jugarán un Uruguayo a dos ruedas.

En el caso de juveniles, solo disputarán partidos los fines de semana y jugarán en lo que resta de 2020, a partir de setiembre, el Torneo Apertura.