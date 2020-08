Tabárez vuelve al Complejo de la AUF y se reactivan las selecciones

Con la fecha FIFA de setiembre en la agenda, el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas proyectado para octubre y el objetivo de retomar la actividad de juveniles para no perder una generación, el técnico de la selección, Óscar Washington Tabárez y sus colaboradores del cuerpo técnico de la selección regresan este martes al Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Después de cuatro meses, el tiempo que estuvieron en seguro de paro, retoman las actividades para reorganizar el calendario, sin la certeza del regreso de la actividad por la pandemia de covid-19.

El primer asunto será resolver la fecha FIFA de setiembre. De acuerdo a lo dispuesto por FIFA y vigente aún, porque no hubo disposiciones contrarias, el 31 de agosto los clubes liberan a sus jugadores hasta el 8 de setiembre. En ese período lo podrán utilizar las selecciones.

¿Qué hará Uruguay? La gerencia deportiva tenía opciones de propuestas para jugar en Europa, pero deberán establecerse las condiciones en medio de la pandemia.

Leonardo Carreño

El gerente deportivo Eduardo Belza, quien también volvió a la actividad este lunes, comenzó a preparar la operativa de Uruguay-Chile y Uruguay-Ecuador, los dos encuentros de la selección que abrirán su actuación en las Eliminatorias.

La FIFA confirmó estos partidos para los días 8 y 13 de octubre, bajo el nuevo protocolo de seguridad, que exige alojamiento de los jugadores en habitaciones individuales, distanciamiento en los traslados en ómnibus, aviones con determinadas características de ventilación, hisopados a toda la delegación el día previo al viaje, entre otros detalles.

¿Cómo vivió la cuarentena Otero?

Celso Otero, asistente de Tabárez, explicó a Referí que en el regreso a la actividad deja atrás un período en el que desde el punto de vista profesional se encontró con una situación muy curiosa, por lo que sucedía: "Muchos entrenadores aportando detalles y experiencias sobre metodología y procedimiento".

AFP

Consultado acerca de a qué entrenadores siguió en este tiempo, dijo: “Me vinculé a muchas conferencias por Zoom. Las que propuso Audef me parecieron muy relevantes. Las vi todas. Hoy leía algunas cosas de Farías en FIFA, que las comentó en su exposición. Rueda hizo comentarios muy interesantes. También Pelusso y Lasarte, que siempre aportan algo diferente”.

Destacó el entrenador que en este tiempo profundizó en lectura y estudio sobre los aspectos emocionales, asuntos que debe tratar de gestionar el entrenador y que son los que entiende que van a hacer la diferencia.

“¿Cuánto se tardó en reconocer que las emociones tienen que ver en el resultado y comportamiento y en la preparación?”, dijo Otero, quien explicó que el tema lo conversaron a nivel del cuerpo técnico, y expresó que antes resolvían todo con intuición y liderazgo natural, y ahora se realiza en base a formación y con el aporte de profesionales.

Evitar cortar el proceso de juveniles

Preocupado por los juveniles, dijo que el regreso de la actividad de las selecciones sub 15, sub 17 y sub 20 es un asunto clave.

“Es muy importante lo que se haga porque tenemos experiencias muy positivas cuando mantuvimos la regularidad de cada generación. Con esta generación está pasando el tiempo y no tomamos contacto. Debemos amortizar lo más posible el impacto que implica eso, y tenemos que ver cómo amalgamamos con clubes y entrenadores y hacer algo positivo para volver”, explicó

Manifestó que agosto será un mes de observación para los entrenadores de las selecciones, y en setiembre volverán a trabajar en cancha en el Complejo de la AUF, con el regreso del Campeonato Uruguayo.

Otero explicó que el trabajo en juveniles se divide en etapas, antes de bajar a la cancha. Primero, lleva un proceso con entrenadores y gerentes deportivos que arrojan información para cuerpo técnicos. Segundo un proceso de observación de partidos amistosos y, finalmente, el seguimiento de partidos oficiales.

Camilo dos Santos

“Cada año, cuando comienzan a entrenar en marzo en el Complejo, queda atrás un trabajo que comenzó en febrero con nuestros entrenadores haciendo contacto con los entrenadores de los clubes, viendo algún partido de entrenamiento, sacando estadísticas con información que hay en la AUF y preparando el campo para hacer una reserva y un comienzo de actividad con un contingente de jugadores, por capacidad de jugador y no por cuotas”.

Uno de los grandes problemas que tendrá la selección sub 20 para trabajar en los últimos meses de este año es la competencia a la que se enfrentarán la mayoría de los jugadores que pueden ser convocados. En su mayoría, en los planteles principales (en este regreso más porque habrá 10 suplentes en cada partido y los técnicos pueden realizar cinco cambios), no podrán entrenar de lunes a miércoles como solían hacerlo porque el fútbol de Primera está proyectado con dos fechas por semana (miércoles/jueves y sábado/domingo), lo que limita a los clubes para cederlos a la selección.

El asistente técnico entiende clave volver a reconstruir el calendario de las selecciones juveniles.

“Todo lo que sucedió influye mucho negativamente porque a esta altura teníamos organizada una planificación que incluía partidos internacionales, que ahora no están. Debemos rearmar la red de entrenamientos locales, partidos internacionales y participación en algún torneo. Para graficarlo de alguna forma, esto es como la devastación de una guerra y debemos arrancar de nuevo”, resumió.

El Complejo reabrió el 1° de julio

Desde el lunes 16 de marzo y hasta el 1° de julio, el Complejo de la AUF estuvo cerrado, todos sus funcionarios, excepto los cancheros, en seguro de paro, y solamente se mantuvo el servicio de seguridad privada.

El primer día de julio, la actividad volvió parcialmente con el regreso de los árbitros a los entrenamientos.

Desde 2019, los jueces utilizaban el gimnasio de césped sintético techado del complejo y en el regreso, en julio, la cancha de césped sintético abierta para entrenar manteniendo el distanciamiento físico que exige en el nuevo protocolo.

Durante el último mes entrenaron 56 árbitros internacionales y de primera dos veces por semana, martes y jueves en dos turnos, de mañana y de tarde. Los jueces no se bañan en las instalaciones del Complejo de la AUF.

Esta semana comenzará entrenar los 113 árbitros de juveniles, y la AUF debe disponer de más horarios para los entrenamientos.

Entrenan las mujeres

Quienes también comenzaron a practicar en el complejo de la AUF son las integrantes de la selección sub 20, que dirige Ariel Longo, que se prepara para jugar la ronda final del Sudamericano, que quedó trunca en marzo y que fue programada para octubre en Argentina.

La selección sub 17, que no tiene director técnico tras la renuncia de Santiago Ostolaza, comenzará a entrenar a mediados de este mes para el Sudamericano de Montevideo. Lo hará en las instalaciones de la AUF.