Ausencia de lluvias castiga a tamberos y a las siembras de cultivos de verano

La baja o nula ocurrencia de lluvias en los últimos 20 a 25 días en casi todo el territorio nacional afecta de diverso modo a los productores, perjudicando mucho a los tamberos y a quienes hacen agricultura de verano, aunque no tanto a ganaderos y granjeros, quienes soportan una afectación considerada baja por el momento.

En el caso de los productores de leche, hubo una caída “estrepitosa” del volumen de sólidos en el producto remitido a las plantas industriales, lamentó Walter Frisch, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche.

Eso, puntualizó, genera un daño severo en los ingresos del tambero, dado que el productor cobra no por litro de leche remitido, sino por el nivel de grasa y proteína que tiene esa leche.

Pero, además de caer el porcentaje de sólidos en la leche, mermó sensiblemente el volumen general remitido y eso es un problema para la industria. Se estima que ahora es casi un millón de litros menos por día la remisión con relación a los alrededor de cinco millones de litros diarios enviados desde los tambos en la semana inicial de noviembre, cuando el escenario de déficit hídrico lejos estaba de expresarse.

La mencionada caída en los niveles de sólidos en la leche se ha apreciado, incluso, en tambos con rodeos con genética de la raza Jersey, caracterizados por su apuesta a producir leche con más grasa y proteína que lo que sucede con rodeos de la raza Holando, la mayoritaria en el país.

Otro aspecto a considerar, dijo Frisch, es el perjuicio que esta incipiente sequía establece en las siembras de sorgos y maíces, por lo tanto se está dificultando la tarea de generar comida para los próximos meses. A la vez, en muchos casos el estado de los campos ha motivado recurrir ya a suplementos y forraje, aumentando los costos, pero también se ha decidido en varios predios lecheros racionar los pastoreos para proteger los recursos.

Juan Samuelle

En muchos tambos comenzaron a racionar los pastoreos.

Edgardo Rostán, presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agrícolas, detalló que en el caso de la agricultura tantos días sin buenas lluvias, con algún episodio aislado de 10 mm o 20 mm y en zonas puntuales, permite una lectura ambigua.

Por un lado, eso está dificultando implantar la soja, que es el cultivo más extendido en el área nacional de chacra, tanto que en algunos casos no se terminó la siembra de las variedades de primera y mucho menos se ha iniciado la siembra de las sojas de segunda, porque el nivel de humedad en los suelos no lo permite. Lo sembrado “está sufriendo bastante”, lamentó. Y sembrar ahora significaría desperdiciar semilla y asumir costos de labores agrícolas sin sentido. Hay casos en los que se comienza a correr el riesgo de no poder sembrar ciertas variedades en los momentos adecuados.

En el caso del maíz de primera que ya se plantó, si bien no se llegó a la etapa de floración “eso está sufriendo la falta de agua”, con expectativas complicadas dado que se anuncian lluvias para no antes del 13 o 14 de diciembre.

Lo bueno, admitió, es que se ha podido avanzar a muy buen ritmo en la cosecha de cebada y de trigo. En el caso de la cooperativa Copagran, mencionó, en el primero de esos cereales se llegó al 98% del área (con 3,5% de rechazo) y en el trigo al 60%, con rindes promedio en el eje de los 3.500 kilos por hectárea, que no son malos, pero tampoco los ideales, aunque se estima que en esta campaña habrá en la mayoría de los casos un margen que permitirá seguir acomodando las cuentas, sobre todo para los que se acercan a 4.000 kilos en cebada cuando el precio está cerca de los US$ 200 por tonelada.

Juan Samuelle

En la agricultura los suelos están demasiado secos.

Santiago Bordaberry, presidente de la Sociedad Rural de Durazno, explicó que “los rodeos de cría están muy bien”, con diferencias en la zona norte, donde llovió un poco más y las pariciones son más tempranas al igual que los entores y “ahí se ve mucha actividad y los toros están trabajando bastante bien”. Al sur, precisó, “la lluvia se negó un poquito más temprano” y la situación “es un poco más preocupante”, porque además el entore es algo más tarde.

“Los ganados están bien, en general, pero sin duda necesitamos que llueva”, reflexionó, dado que de acentuarse la ausencia de precipitaciones pueden aparecer problemas, por ejemplo para la maduración de las pasturas. En el caso de los ganados de invernada, las pasturas evolucionaron muy bien este año y los productores han aprovechado para sumar kilos y vender ganados más pesados y a valores muy buenos, pero también son necesarias las lluvias para las pasturas para el verano.

Juan Samuelle

En los predios ganaderos esperan lluvias para que el estado corporal no se resienta.

En el caso de los granjeros, la falta de lluvias, al menos en el nivel actual, no genera dificultades muy trascendentes, considerando que los cultivos perjudicados son los que se hacen fuera de áreas protegidas (como los invernáculos), "a campo" y a su vez muchos de esos (la mayoría) disponen de la tecnología de riego.

Pablo Pacheco, responsable del área comercial del Mercado Modelo, señaló que no han existido impactos por este tema en el abasto ni en los precios.

Añadió, además de destacar el alto nivel de producción que se desarrolla en áreas protegidas o fuera de ellas pero con riego, expresó que el eventual incremento en el costo productivo por tener que regar cultivos más que se compensa por la obtención de frutos de excelente sabor y óptima sanidad, dada la ausencia de enfermedades que suelen asociarse a excesos hídricos, lo que además demanda en caso de suceder costos sí mucho mayores por el uso de diversos insumos para prevenir o combatir esas enfermedades.

Juan Samuelle

En la granja el impacto no se ha notado dada la creciente disponibilidad de riego.