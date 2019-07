Avance gradual del precio de la soja durante esta semana

Los futuros de soja lograron esta semana una moderada recuperación, aunque los valores locales todavía no estarían activando ventas. En tanto, el clima dio una tregua para avanzar con el cierre de la siembra de invierno. También hubo un repunte interesante del trigo este jueves en Chicago.

En el mercado estadounidense la soja anotó este jueves su cuarto avance consecutivo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó su proyección sobre la producción estadounidense de 2019/2020 de 112,95 millones a 104,64 millones de toneladas, contra 123 millones de toneladas del ciclo anterior.

El USDA maneja un área 10% inferior a la zafra pasada a la vez que bajó su previsión sobre el rendimiento de la oleaginosa.

Todavía en el mercado hay dudas sobre el área efectivamente sembrada, ya que el organismo está revisando en estos días las cifras sobre el anterior reporte de superficie.

A eso se agregan las dudas sobre la demanda, mientras se retomaron las conversaciones de funcionarios estadounidenses con sus pares chinos, aunque seguiría estando lejos la posibilidad de un acuerdo.

Este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo sentirse “decepcionado” por la falta de compras chinas de productos estadounidenses luego que ambos gobiernos decidieron retomar las conversaciones al cierre de junio.

Sobre el cierre de la presente edición el contrato agosto de soja se acercaba a US$ 330 por tonelada, con descuentos base acopio respecto a Chicago sobre US$ 12-US$ 13 por tonelada. Los valores así se acercaron a US$ 320 por tonelada, un valor al que podrían generarse nuevamente negocios.

Según las estimaciones de Monitor Agrícola, alrededor del 70% de una producción de 3 millones de toneladas de soja ya estarían fijadas en precio o primas mientras entre el 80%-85% del volumen ya estaría entregado.

Es posible que los productores con menores necesidades financieras esperen un poco para ver si el clima en Estados Unidos puede elevar algo las cotizaciones, pero también resta por ver cómo actúa la demanda y, por consiguiente, su efecto sobre las primas locales.

Para los cultivos de invierno el clima dio la oportunidad de avanzar con la siembra, mientras se esperan lluvias que serían poco intensas, pero que cerrarían prácticamente el plazo para plantar.

Este jueves los contratos de trigo rebotaron luego que el USDA recortara más de lo esperado la proyección sobre los stocks globales. Tanto en Europa como en Rusia las cosechas serían superiores al ciclo anterior, aunque por debajo de lo esperado lo que da algo de sostén a los valores.