Baja del dólar y petróleo juegan a favor para mantener tarifas de combustibles de Ancap

Luego de tres subas mensuales al hilo, esta semana el Poder Ejecutivo resolverá qué hará con las tarifas de los combustibles en mayo. En los últimos días hay dos aspectos que han jugado a favor y que pueden contribuir a que las autoridades puedan pensar en no hacer cambios. Uno es el descenso en el precio del petróleo que dio una tregua en comparación a la fuerte volatilidad mostrada durante febrero y marzo luego del comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el otro punto es el descenso en el valor del dólar, que según Ancap “ha dado una mano importante” en sus cuentas.

El gobierno recibirá esta semana el Informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) —que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea)— y que toma como referencia lo ocurrido con el valor de los combustibles en la Costa del Golfo de México en EEUU, durante el período entre el 26 de marzo y el 25 de abril.

Los últimos datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU actualizados al 18 de abril, indican que los precios promedio en dólares tuvieron un leve encarecimiento en el caso del diésel, y se abarataron en las naftas respecto a la ventana anterior de medición. En tanto, el valor del tipo de cambio en el mercado local durante el mismo período perdió $ 0,8 y paso de $ 42,15 a $ 41,35 en promedio.

Así, el valor medio por litro de nafta se ubicó en $ 34,07 frente en la Costa del Golfo frente a los $ 35,3 del mes inmediato anterior, es decir, casi un 3,5% por debajo, según datos procesados por El Observador. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio internacional promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Por otra parte, el gasoil tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). El precio promedio del litro fue de unos $ 40,1 aproximadamente, valor muy similar a la referencia inmediata anterior. Estos valores son solo una aproximación de lo ocurrido en 23 días de la ventana de medición que cerró ayer, y no se contabiliza el efecto que puede haber tenido en el mercado de referencia internacional lo sucedido en los últimos siete días, cuando el petróleo cayó a valores cercanos a US$ 100 desde niveles precios superiores. Durante marzo, el precio promedio del petróleo Brent había sido de unos US$ 113 por barril, y en abril se ubicó en uno US$ 107 (-5,3%).

Además del PPI, el otro aspecto que tomará en cuenta el Poder Ejecutivo es la perspectiva económica de Ancap y su proyección de caja. Una fuente del ente dijo ayer a El Observador que el descenso del precio del dólar trajo “alivio”. A modo de ejemplo, una baja del tipo de cambio en $ 1 afecta positivamente en alrededor de US$ 25 millones en las cuentas de la petrolera.

En ese sentido, la fuente agregó que la situación de caja no es apremiante, dado que en los últimos días el ente efectivizó el cobro de pagos atrasados realizados por UTE y que estaban pendientes por ventas de gasoil para generación de energía eléctrica para exportar durante 2021. A eso se suma una demanda mayor a la prevista durante marzo y abril en el consumo de combustibles.

El rezago que se arrastra

Los precios de Ancap están hoy por debajo de la paridad de importación, $ 4,5 en el caso de las gasolinas, y $ 8,3 en el gasoil, diferencia que hoy cubre el ente. La fuente explicó que la brecha de precio actual en el mercado interno respecto a los valores PPI es “tan grande que quizás no dé para bajar”. En cambio, si se eliminase esa diferencia, sí habría que hacerlo.

El Directorio de Ancap tratará este jueves el informe de precios que todos los meses eleva al Poder Ejecutivo.

El escenario más favorable es una buena noticia para las cuentas de Ancap y también para las autoridades en una coyuntura de presiones inflacionarias crecientes. En la medida que el PPI no muestre grandes variaciones alza en la comparación mensual o los valores confirmen cierta estabilidad el gobierno podría mantener el precio de las tarifas.

La inflación se volvió a acelerar en marzo y se ubicó en 9,38% en el acumulado de los últimos 12 meses, desde un 8,85% previo en febrero. Y las expectativas de los agentes también se mantienen desalineadas de las proyecciones oficiales.

En lo que va de 2022 las tarifas de los combustibles tuvieron tres aumentos consecutivos impulsados por subas del petróleo en los mercados mundiales tras el comienzo de la guerra. La última fue en abril, cuando la nafta y el gasoil tuvieron de nuevo una suba inferior a lo que indicaban los costos de importación. El precio de la nafta Súper 95 subió $ 3 por litro en surtidor, mientras que el gasoil común aumentó $ 5 por litro. El informe PPI mostró que el precio de las naftas debería haber tenido una variación de $ 7,54 por litro, y el gasoil de $ 15,22 por litro.