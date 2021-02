Sebastián Bauzá pedirá vuelta de deportes de contacto bajo techo en próximo Consejo de Ministros

El secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, dijo a El Observador que presentaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) el pedido de volver a habilitar los deportes de contacto bajo techo y el uso de vestuarios. "Si no se vuelve a los protocolos de antes, no puede empezar la liga de básquet el 1° de marzo, porque sin vestuarios no hay liga", dijo el jerarca.

Bauzá dijo que se comunicaron con el MSP y que la cartera está evaluando el pedido, pero que no han tenido una respuesta. "Este tipo de medidas, se hacen acompañando otras medidas, como hasta ahora, cuando se habilitó el 30% (de aforo para los gimnasios)", dijo Bauzá, quien agregó que se espera al próximo Consejo de Ministros para tratar el tema. El secretario de Deporte dijo que aún no le dijeron en qué fecha se realizará la reunión del gabinete, pero "seguro va a tener que ser" en los próximos días, "porque el lunes 21 cae la ley 19.932, la de aglomeraciones, y hay que tomar una resolución". Fuentes de Presidencia confirmaron a El Observador que el Consejo tendrá lugar el próximo lunes 22 de febrero. Allí el presidente Luis Lacalle Pou y sus ministros analizaran la marcha de la pandemia y resolverán sobre las disposiciones vigentes. "Vamos a evaluar hasta el 21, fin del carnaval largo por decirlo de alguna manera, y ahí tendremos algún tipo más de evaluación. Sobre las medidas, depende. No sabemos si permanecen las que están, si hay un margen para aflojar, o, ojalá que no pase, apretar un poquito más", había dicho el mandatario el jueves 11 de febrero en una conferencia de prensa. Una de las principales medidas tomadas a fines del año pasado y que todavía sigue vigente fue la ley 19.932 del 21 de diciembre de 2020, que limitó transitoriamente el derecho de reunión consagrado en el artículo 38 de la Constitución. La normativo facultó a la suspensión de "las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de sesenta días" desde la publicación de la ley, y podía ser extendida por única vez. La medida prohibía la "concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos y privados de uso público" donde no se respetara el distanciamiento social ni se utilicen "los elementos de protección adecuados", como tapabocas, mascarillas y otros elementos que reduzcan la propagación de enfermedades contagiosas. Bauzá sostuvo que el inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) es una preocupación para la Secretaría Nacional del Deporte (SND), porque "no es posible jugar la LUB en burbuja", en referencia a un sistema de concentración de los equipos en un espacio común. Argumentó que "el costo es imposible" y que "los jugadores no son 100% profesionales, por lo que no pueden estar 3 meses metidos en un hotel". "El año pasado la Liga y el Metro se jugaron en el centro de entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB), sin burbuja, ahora tuvimos que hacer una burbuja para terminar las semifinales (de la LUB) porque no esta habilitado el deporte de contacto bajo techo", dijo Bauzá, que explicó que la SND puso nuevamente "arriba de la mesa" retornar a los protocolos previos a la primera ola de casos de covid-19, para poder "volver el deporte de contacto bajo techo". El fútbol de salón y los gimnasios La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó a su vez un pedido para que se habilite el futbol de salón. "Hay muchas áreas que están pidiendo habilitar más protocolos, hay que ver por donde al MSP le preocupa más, pero hay un tema que está bien claro, que es que el gran tema son los vestuarios. Te puedo asegurar que será lo último que se habilite", dijo Bauzá. El jerarca recordó que actualmente la habilitación de vestuarios es exclusivamente para quienes vayan a piscinas a realizar actividades terapéuticas o comunitarias, así como deportistas federados que se preparen para competencias internacionales. Por último, dijo que el tema de aumentar los aforos en gimnasios y clubes "no es la mayor preocupación" que tiene la SND, ya que hoy en día, "con estos meses de buen clima, el tema de gimnasios con este protocolo del 30% está funcionando bien y además pueden utilizar los espacios al aire libre para hacer deporte". Bauzá dijo que desde el gobierno están en constante contacto con los gimnasios y que con el aforo reducido se han podido manejar, principalmente porque "verano no es la mayor zafra de los gimnasios". El pasado 16 de diciembre, Lacalle Pou informó en conferencia de prensa que se permitía la reanudación de "la actividad de los gimnasios en lugares cerrados con un aforo del 30% y un máximo de permanencia de una hora”. Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había aclarado ese mismo día que se mantenía vigente la prohibición del uso de vestuarios. La medida tomada por el gobierno para "aflojar" las restricciones previamente impuestas para frenar la escalada de contagios habilitó las actividades deportivas sin contacto en gimnasios, plazas de deportes y clubes de todo el país.