Bauzá se lanza al sector liderado por Luis Lacalle Pou

El expresidente de la AUF Sebastián Bauzá integrará el sector Todos liderado por Luis Lacalle Pou, según confirmó El Observador.

"He tenido reuniones con Luis. Hemos comido varios asados pero todavía no hemos pulido nada. Estoy vinculado al Partido Nacional y aun no hemos avanzado. Estoy de vacaciones y por acá (Rocha) hasta el 15 de enero", dijo a El País con respecto a su integración a ese sector del Partido Nacional.

Bauzá dijo que aún no está definido cuál será su rol en la agrupación. "No lo desmiento. Lo que digo es que no tenemos aún los contenidos en los que vamos a trabajar. No hemos avanzado en qué lugar voy a estar", explicó.

Además, recordó que en el pasado ya había tenido una propuesta para unirse a los blancos. "En las elecciones pasadas me sugirieron para ser candidato a intendente por el Partido Nacional. Pero recién salía de la AUF y lo agradecí. Quería tomar tiempo para descansar y para la familia. He tenido otras responsabilidades. Pero ahora llega un momento de la vida en que uno puede organizarse", aseguró.

Bauzá fue presidente de la AUF hasta 2014.