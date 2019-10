BCU decidido a frenar suba del dólar: hoy vendió US$ 48 millones

El Banco Central (BCU) jugó fuerte este martes y vendió US$ 48,4 millones para frenar la suba del dólar en el mercado local. La divisa se negoció a $ 37,408 en el promedio mayorista, un valor apenas 0,04% mayor respecto al lunes.

La autoridad monetaria vendió más de la mitad del total negociado en esta jornada, que llegó a US$ 79,7 millones. Fue la segunda mayor intervención este mes luego que el 2 de octubre había colocado US$ 60 millones. Solo en octubre el BCU intervino vendiendo US$ 322,4 millones y en ese período la divisa se valorizó 1,51%. En agosto, había hecho lo propio cuando vendió casi US$ 400 millones entre operaciones al contado y contratos a futuro con el mismo objetivo.

En la pizarra del Banco República (BROU) el dólar cotizaba a $ 36,66 para la compra y $ 38,16 para la venta, apenas un centavo por arriba del cierre del lunes. Y en las pantallas de los cambios privados la divisa se vendía en la franja de $ 38,35.

Por su parte, en Argentina la moneda estadounidense mantuvo la tendencia alcista de los últimos días. El mayorista aumentó 14 centavos hasta 58,65 pesos y en las pantallas del Banco Nación el billete se encareció 25 centavos hasta 60,75 pesos para la venta en la recta final de cara a las elecciones del próximo domingo.

El dólar blue avanzó 1 peso y operaba a 67,25 pesos, con lo que la brecha respecto al tipo de cambio minorista llegó a 9,65%.

En Brasil el dólar perdió terreno y cotizaba a 4,08 unidades por real, producto de una baja de 1,10%. En tanto, en Chile la divisa retrocedió y el peso chileno se recuperó levemente luego de lo ocurrido el lunes en medio de la incertidumbre generada por el conflicto social. El dólar se negociaba este martes a 724,30 pesos chilenos.

(Con información de El Cronista y Diario Financiero)