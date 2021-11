Bella Hadid habló sobre su salud mental y envió un mensaje a sus seguidores: "No estás solo"

La supermodelo Bella Hadid utilizó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje sobre la salud mental a sus más de 47 millones de seguidores. Compartió nueve fotografías en las que se la ve llorando, junto con una reflexión sobre su historia con la ansiedad y la depresión.

Inspirada por las palabras de Willow Smith, hija de Will Smith y Jada Pinkett, la modelo compartió un fragmento del documental donde la cantante habla sobre la ansiedad y la importancia de reconocer que todos los seres humanos somos distintos: “Todos los humanos son diferentes: cada uno tiene algo especial y único que ofrecer. Pero la gente se olvida que todos se sienten básicamente de la misma manera: perdidos, confundidos y sin saber muy bien por qué están aquí. Esa ansiedad la sentimos todos, y tratamos de encubrirla de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos, en nuestras inseguridades, en nuestra alegría y en nuestra felicidad; y aceptarlo todo como bello y natural”, dice Smith.

“Este es mi día a día, todas las noches desde hace unos años”, escribió Hadid en el comienzo de su publicación, en referencia a sus propias fotografías. “Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté sufriendo, recordá eso. A veces, todo lo que necesitás escuchar es que no estás solo. Entonces, de mí para vos: No estás solo. Te amo, te veo y te escucho”, agregó.

Bella y Gigi Hadid, lograron posicionarse en la cima del mundo de la moda a lo largo de los últimos años. Las hermanas, hijas del reconocido arquitecto jordano Mohamed Hadid y la exmodelo holandesa Yolanda van den Herik, se convirtieron en dos de las modelos mejores pagas de la industria y en referencias de estilo. Eso, en estas épocas, también las convirtió en personalidades digitales. Pero Bella se encargó de recordar que en las redes sociales no todo es lo que parece.

“La enfermedad mental por desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye. Tiene sus altibajos y te lleva de un extremo al otro. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. Siempre hay espacio para que se inicie de nuevo, pero siempre me sirvió saber que esa recaída es momentánea, y así dure días, semanas o meses, voy a mejorar en algún momento”, escribió.

Instagram Bella Hadid

La joven de 25 años ya había contado a comienzos de este año que lucha contra la depresión y ansiedad severa desde que entró en la adolescencia. Ahora, extiende el mensaje hacia sus seguidores y vuelve a poner el problema de la salud mental en discusión, llegando a aquellos que pueden estar pasando por una situación similar: “Me tomó mucho entenderlo, pero tuve suficientes colapsos y agotamientos como para saber esto: si te enfocás lo suficiente en vos mismo, pasando tiempo a solas para comprender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutinas, lograrás comprenderlo. Siempre podés aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo; y eso es todo lo que te podés pedir”, sostuvo Hadid en la publicación.

“No estoy segura de por qué, pero se siente cada vez más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por recibirme y gracias por escucharme”, concluyó.