Cinco libros de Cristina Peri Rossi para celebrar su premio Cervantes

La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi recibió este miércoles el Premio Cervantes, el galardón más importante de las letras en español, en la semana de su cumpleaños número 80. La autora es la tercera figura uruguaya en recibir el premio (y la segunda en cuatro años), luego de Ida Vitale en 2018 y Juan Carlos Onetti, que lo recibió en 1980.

Periodista, escritora, novelista, poeta, ensayista: se convirtió en un nombre clave en la cultura y la literatura uruguaya, incluso desde su exilio.

"La literatura de Cristina Peri Rossi es un ejercicio constante de exploración y crítica, sin rehuir el valor de la palabra como expresión de un compromiso con temas clave de la conversación contemporánea como la condición de la mujer y la sexualidad", señaló el jurado al tiempo que indicó que su obra, "puente entre Iberoamérica y España, ha de quedar como recordatorio perpetuo del exilio y las tragedias políticas del siglo XX".

A continuación una selección de libros para sumergirse en sus letras.

Arqueología Amorosa

En Arqueología Amorosa (Estuario, $450), una antología recientemente publicada que propone una selección de poemas editados entre 1971 y 2018, Peri Rossi despliega todo su erotismo, sus características referencias a los viajes, el exilio y el amor, y propone una imagen contundente de la intensidad lírica que alcanza en cada una de sus obras. Como dice Elena Poniatowska: Peri Rossi se tira al vacío “como una trapecista sin red”.

Evohé

Evohé, como el grito de las bacantes griegas en las bacanales, es una marca indeleble de Peri Rossi en la poesía en castellano. Escribió estos 16 poemas en Montevideo, en 1971, antes de exiliarse a Barcelona, donde aún reside. Eróticos, amorosos, pasionales y removedores, los versos de la escritora escandalizaron a una sociedad montevideana que cincuenta años después, en 2021, la consagró ciudadana ilustre.

“Me sentí en medio de una revolución y de una contrarrevolución, asombrada por las reacciones que producía y por las consecuencias que traía. Me convertí, sin haberlo deseado, en la Rimbaud de una ciudad donde, por lo demás, había nacido el conde de Lautréamont”, escribe ahora en el prólogo de esta reedición. (Estuario, $390). El libro, publicado originalmente por Editorial Girón, fue prohibido por la dictadura militar pero continuó siendo leído y buscado durante décadas, convirtiéndose en una rareza en las bibliotecas y librerías. Ahora, décadas después, hay quienes se podrán acercar por primera vez a la obra, o regresar a ella, y la puedan leer como una alabanza del cuerpo femenino y el placer. Porque, como dice la propia autora, “el deseo es la fuente de toda actividad humana”.

La Insumisa

Esta es una de esas autobiografías en las que, afortunadamente, su responsable no detalla los orígenes de sus creaciones, sino que es un repaso por las experiencias que forjaron su identidad, y por los episodios que rondan las preguntas vitales y los hilos conductores de la existencia del protagonista.

Algunos de los ejes de esta historia –su historia– son el amor, el erotismo, el romance, la identidad y la cualidad de plantarse firme y oponerse a los mandatos de la familia y la sociedad. El libro empieza, de hecho, con un recuerdo temprano, en el que la Cristina de tres años le pregunta a su madre si puede casarse con ella. Su madre le dice que no se puede, pero no por el hecho de ser dos mujeres, sino por la diferencia de edad.

La insumisa es la mirada más cercana posible a una experiencia vital ajena, llena de segmentos poderosos y de imágenes indelebles.

La nave de los locos

La nave de los locos es considerada como un hito esencial en la narrativa de la escritora. Publicada en 1984 se transforma en la bitácora de viaje de un exiliado político y del desarraigo.

La autora se sumerge en la vulnerabilidad del ser humano y expone las áreas que en cada persona escapan a la convención social para abrirse a un espacio de libertad en una novela que escapa de las estructuras tradicionales para abrir su propia zona de exploración literaria.

Los amores equivocados

En Los amores equivocados la autora relata cuento a cuento historias de relaciones dispares, asimétricos. Relaciones esporádicas, disímiles, no correspondidos y las formas particulares de amar.

"Me di cuenta de que casi todos los relatos que había escrito durante dos años tenían un hilo en común de amores asimétricos, socialmente no aceptados y que a mí me seducían. Creo en la fascinación de lo insólito, de lo inesperado, de aquello que no pasa ni por la conveniencia ni por la razón", sostuvo la autora. (Hum, $450)