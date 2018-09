Lo que dijo Benech cuando se bajó del palco de la Rural

Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, anunció este sábado en el marco de la Expo Prado que este año el ministerio divulgó en tiempo récord los datos finales de Dicose, gracias al progreso en el uso del nuevo formato electrónico, habiéndose detectado que el rodeo vacuno se achicó, en forma leve.

Al inicio de un diálogo que el ministro sostuvo próximo al ruedo, tras retirarse del palco oficial desde donde pronunció poco antes un discurso de media hora, admitió que durante el mismo no hizo anuncios señalando que sí lo haría fuera de ese ámbito, en esa rueda de prensa improvisada.

Entonces, informó que los resultados de la declaración jurada de este año (solían conocerse próximo a fin de año) se publicaron este mismo fin de semana y que indican que el país tiene 372.000 vacunos menos en relación a lo que se constató un año antes.

“Es la primera vez en la historia del país que en 45 días somos capaces de poner a disposición de los uruguayos esta información que permite revisar y tomar medidas. Pudimos hacerla porque el 60% de los productores, en forma voluntaria, la hicieron electrónica”, explicó el jerarca.

Expresó que "la noticia no es menor", considerando que el gobierno va en camino de convertirse en "un gobierno electrónico”.

“Vamos a implementar tecnología, vamos a ser eficientes en los tiempos y en el uso de nuestros recursos”, añadió desde el predio ferial de la 113ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial, organizada por la Asociación Rural del Uruguay.

Benech aprovechó la ocasión para mencionar también que la exportación de vacunos en pie está abierta y seguirá abierta, señalando: “Quiero discutir sobre cómo hacemos para tener más terneros; trabajando y con tecnología”, adelantó.

Pablo Zerbino "está profundamente equivocado"

Respecto al discurso de cierre de la Expo Prado 2018 del presidente de la ARU, Pablo Zerbino, Benech comentó que el titular del gremio dijo "lo que esperaba”.

“Esta es la fiesta de la ARU y en este ámbito (la gremial) aprovecha a comunicar al gobierno, a la sociedad y a los productores las dificultades que tienen y las políticas que esperan; es así, en bonanza o no bonanza. No lo veo mal. Defienden su trabajo e intereses. Me parece que fue un discurso muy respetuoso”, comentó.

En este sentido, señaló que “lo más importante de todo” es tener la capacidad de trabajar juntos. Por eso, expresó, el ministró dejó un nuevo eslogan (sugerido para la Expo Prado durante su discurso) arriba de la mesa: “Que el agro nos una”, explicó.

Por otro lado, dijo que una cosa es “lo que queremos” y otra “lo que podemos”.

El ministro fue consultado sobre la referencia que hizo Zerbino en su discurso sobre la crisis del 2002, en relación a que Uruguay va por el mismo camino. Al respecto, respondió que “Zerbino está profundamente equivocado”.

“Yo viví la crisis del 2002, Uruguay sigue creciendo. No confundamos las cosas (…) en 2002, con el brote de aftosa, se nos cerraron todos los mercados (y hoy). nosotros estamos abriendo mercados (…), si no miremos a nuestros vecinos, que son mucho más grandes y tienen muchos más recursos, y miremos cómo les va”, agregó.