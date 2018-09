Benech cuestionó el eslogan de la Expo Prado

Durante su discurso en la Expo Prado, al mediodía de este sábado, Enzo Benech cuestionó el eslogan que la Asociación Rural del Uruguay eligió este año para la exposición que comenzó el miércoles 5 de setiembre y concluirá este domingo. El ministro de Ganadería mostró contrariedad por la frase "¡Expo Prado nos une!", utilizando un interrogante: "¿Nos une Expo Prado?".

Añadió, desde el palco oficial y observando al presidente de la ARU, Pablo Zerbino, y al resto de los presentes: “acá vengo a rendir cuentas, a justificar lo que estamos haciendo. A decir que estamos ocupados y preocupados. Y que el gobierno hace lo que puede. Por eso, a veces sí (Expo Prado nos une) y a veces no”, señaló Benech.

De inmediato, propuso a la ARU un nuevo eslogan, “El agro nos une”.

En el marco de la ceremonia de cierre de la 113ª Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agro Industrial y Comercial, el ministro de Ganadería, en un discurso que al igual que el de Zerbino se extendió durante una media hora, saludó inicialmente a los ingenieros agrónomos, en su día.

Durante varios minutos, contó anécdotas de sus viajes por el interior del país (dedica cada viernes a visitar diversas zonas del territorio), reconociendo el valor del trabajo de los productores rurales del interior profundo del país y que, pese a que por ejemplo tardaron años en disponer de energía eléctrica, nunca perdieron las esperanzas.

Por otro lado, y en respuesta a lo que fue el discurso de Zerbino, respondió: “Voluntad política tenemos y medidas hemos tomado. Seguramente ustedes quieran más y necesitan más y hay que seguir trabajando”.

Benech defendió apuestas oficiales, como la ley de riego, los cambios en la matríz energécia mediante el progreso de la energía eólica (dijo que "no hay más apagones), en la contribución inmobiliaria, en la trazabilidad y en la apertura de mercados, como sucedió últimamente con el ingreso de carne ovina con hueso a Estados Unidos.

"Estamos ocupados"

“Todo esto lo propusimos porque nos juntamos, porque dialogamos y porque tenemos agenda y la revisamos. Porque además de preocupados, estamos ocupados”, enfatizó.

Benech puso énfasis al hablar de la esperanza, cuando señaló que ésta no se puede comprar, si no que se tiene o no se tiene, y si no se tiene “no hay futuro”.

Reconoció al doctor Alberto Gallinal y su trabajo con Mevir, así como también la labor en el manejo de suelos de Wilson Ferreira Aldunate y de Luis Batlle Berres por la fundación del Instituto Nacional de Colonización.

Benech finalizó su discurso diciendo: “Tenemos agenda, tenemos compromiso y tenemos coherencia. Estamos ocupados y totalmente preocupados (…), estamos dispuestos a trabajar (…), por eso le propongo a la ARU que nuestro eslogan sea 'El agro nos une'”.