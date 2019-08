Bergara gritó retruco y le dio la “bienvenida” a Talvi a la política

El candidato al Senado por el Frente Amplio, Mario Bergara, dijo que no le faltó el respeto al candidato colorado Ernesto Talvi con quien protagonizó un cruce de declaraciones públicas en los últimos días.

Bergara dijo que sus señalamientos respecto al comportamiento de Talvi en la crisis de 2002, así como su ingreso al Banco Central en 1990, fueron hechos a partir de datos "objetivos" y con "buenos modales".

Diego Battiste

"No tuve actitud agresiva, solo dí información objetiva y que Talvi no desmintió, solo que aparentemente hay que poder absorber esas cosas, sobre todo cuando no hay agresividad, ni malos modales ni indignidad, sino datos objetivos. Nuestra tesitura política va a seguir siendo la misma, con respeto, con buenos modales, los vamos a seguir diciendo. Si a líderes de la oposición o a Talvi no les gusta, bienvenido a la política", señaló el exprecandidato frenteamplista.

Este martes durante un desayuno de Somos Uruguay, Talvi había dicho que Bergara perdió la "dignidad" y los "buenos modales" por decir que había entrado por la "ventana" al Banco Central durante la administración de Ramón Díaz y que no había logrado bajar la inflación del 45%.

Talvi fue director de Política Económica del BCU entre 1990 y 1995. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, inició el período con 95,41% de inflación y lo finalizó con 44,25%. Entre estas fechas, el Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un pico de 133% en enero de 1991 y tuvo su piso en setiembre de 1994, cuando alcanzó 41,25%.

Las declaraciones de Bergara fueron realizadas durante un acto en la sede del FA en donde se lanzó oficialmente el espacio 427, que impulsa su candidatura al Senado y tiene al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, encabezando la lista a Diputados.

El economista también dijo que le parece "curioso" que Talvi haya dicho que tenía que volver el Partido Colorado a "arreglar el desastre" y consideró que comparar la situación actual con la crisis de 2002 era "insultante" para todos los uruguayos "que tanto sufrieron al perder su trabajo caer en pobreza e indigencia durante la crisis".

"Lo que sí recuerdo es que el Frente Amplio tuvo que venir a arreglar los desastres que la coalición que gobernaba hasta 2005 había dejado. Hay que tener correcta memoria histórica y no reescribir la historia en función de un interés electoral inmediato", sentenció.