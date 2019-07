Bergara: "La derecha instaló que decir 'dictadura' era el parteaguas de la campaña"

En los últimos días volvieron a quedar expuestas las diferencias en el Frente Amplio acerca de la situación en Venezuela. Luego de que el ministro de Economía Danilo Astori declarara que en ese país existe una "dictadura terrible", se sumaron a ese cambio de postura sobre el régimen de Nicolás Maduro otros dirigentes de peso en la interna, como el expresidente José Mujica primero y el candidato Daniel Martínez después, que hasta ahora habían evitado calificar de esa manera al chavismo.

Al tiempo que las conclusiones de los tres referentes generaron cuestionamientos de algunos sectores de la coalición como los comunistas y la Lista 711, el exprecandidato oficialista Mario Bergara publicó un mensaje en Twitter donde argumentó por qué le parece "una liviandad" detenerse en las "etiquetas".

Bergara afirmó este lunes que "especificar el contenido de la situación es más relevante que etiquetarla con liviandad". "Fue la derecha la que instaló que decir la palabra dictadura era el parteaguas en la campaña electoral, como si eso definiera el carácter más o menos democrático de las fuerzas políticas", escribió el ahora candidato al Senado, y se refirió en particular a las expresiones del colorado Julio María Sanguinetti, quien dijo reiteradamente que la elección se definiría entre los que consideraban que Venezuela era una dictadura y los que no.

Bergara cuestionó a Sanguinetti por haber sido "ministro de un gobierno colorado en el que había represión estatal con muertos en la calle, presos torturados, uso abusivo de las medidas prontas de seguridad y bandas paramilitares".

El dos veces presidente (1985-1990 y 1995-2000) fue ministro de Industria y Comercio durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco y en 1972 fue nombrado ministro de Educación por Juan María Bordaberry, cargo al que renunció a pocos meses de asumir. Luego se opuso a la dictadura (1973-1985) y fue uno de los principales negociadores para la reapertura democrática.

"Y fue otro presidente colorado el que da el golpe de Estado e instala una feroz dictadura. Los ministros, jerarcas y consejeros de Estado de la dictadura no fueron frenteamplistas sino de los partidos tradicionales y militares", remarcó Bergara.

"En la campaña me preguntaban si en Venezuela había o no una dictadura y respondía: en Venezuela no hay funcionamiento democrático, hay un gobierno autoritario y una crisis política con dos bandos carentes de legitimidad, crisis que se traslada a lo económico y lo humanitario", señaló Bergara. En marzo El Observador le consultó si eso no implicaba una "dictadura", a lo que el expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU) respondió que "tratar de buscar desesperadamente que uno le ponga una etiqueta a las situaciones no necesariamente agrega en el análisis".

Por último, manifestó que "el FA luchó desde el primer día (de la dictadura uruguaya) por la recuperación de las libertades" y que "por ello pagó un alto precio en cárcel, exilio, tortura y muerte". "Pareciera que ahora es el FA el que tiene que sacar el certificado de fe democrática mencionando la palabra dictadura referida a Venezuela", cuestionó.