Diputado de la 711: "Me entristecen" los dichos de Mujica y Martínez sobre Venezuela

El diputado frenteamplista y dirigente de la 711 Saúl Aristimuño lamentó las declaraciones que hicieron este fin de semana el candidato del oficialismo, Daniel Martínez, y el expresidente José Mujica, quienes calificaron de "dictadura" al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

"Me entristecen estas declaraciones, lamentablemente, porque se deberían haber discutido en la interna del Frente Amplio", dijo a El Observador el legislador del sector al que pertenece el exvicepresidente Raúl Sendic, y que en las elecciones internas del 30 de junio apoyó al precandidato comunista Óscar Andrade.

Aristimuño aseguró que su opinión era "a título personal", ya que la 711 todavía no se ha reunido ni discutido el viraje que hicieron Mujica y Martínez de sus posturas sobre Venezuela.

Ambos expresaron este fin de semana que lo que Maduro conduce ya no es un "gobierno autoritario" con reglas democráticas deterioradas –lo más crítico que habían dicho hasta el momento la mayoría de los dirigentes frenteamplistas, Martínez y Mujica incluidos–, sino, lisa y llanamente, un régimen dictatorial, con casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales metidas por las fuerzas de seguridad venezolanas, como Michelle Bachelet denunció que ocurrieron en en su informe sobre la situación política de Venezuela.

"Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura", dijo Mujica este sábado, mientras que el exintendente de Montevideo escribió un tuit el domingo al mediodía en el que calificó de igual manera al gobierno chavista. Lo hizo al responderle el ministro de Economía y líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, que este viernes había dicho que él no tenía ningún problema en afirmar que en Venezuela había dictadura.

"Sigo pensando que es un problema de los venezolanos que deben resolverlo ellos, y pensar un diálogo para una salida de esta situación dificultosa, y declaraciones de este tipo no ayudan en nada", cuestionó ahora Aristimuño, que comparte así las apreciaciones de Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista.

Castillo había dicho a El Observador que consideraba una contradicción las nuevas declaraciones de los líderes del Frente Amplio, porque este mismo fin de semana había delegados del oficialismo participando del Foro de San Pablo, en donde, entre otras cosas, se ratificó la candidatura de Martínez. Pero, además, el comunista dijo que "sería bueno preguntarles a ellos a ver si se reunieron o qué para salir en este momento con esa valoración".

Aristimuño, en tanto, hizo exactamente la misma evaluación. "Es una contradicción manifiesta: estamos participando del Foro de San Pablo, se recibe el apoyo a la candidatura de Daniel Martínez, y sin embargo estas declaraciones van en contra de eso", afirmó, y agregó que, por otro lado, los nuevos comentarios también rompen con "la neutralidad que se debería tener".

"No creo que estas declaraciones sumen", agregó, también en consonancia con Andrade, para quien las expresiones de Martínez y Mujica provocaron que ahora "celebren los poderosos".

Sin verla

El diputado Pablo González, exintegrante de la 711, fue uno de los delegados al Foro de San Pablo, aunque lo hizo por su cuenta.

Este domingo cuestionó el viraje de Martínez y Mujica porque, según expresó, no "ha visto" la dictadura que para el líder del MPP y el candidato oficialista no hay dudas de que existe.

"Estoy hace tres días en Caracas y la dictadura de la que me hablan no la he visto. Hay errores y hay una crisis institucional que deben solucionar los venezolanos sin intervenciones ni de los Estados Unidos, ni Europa. De mí este pueblo lleno de dignidad solo recibirá mi solidaridad", escribió en su cuenta de Twitter.