Juan Castillo tras declaraciones de Martínez y Mujica sobre Venezuela: "Es una contradicción"

A diferencia del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, el expresidente José Mujica y el ministro de Economía, Danilo Astori, el secretario general del Partido Comunista en Uruguay, Juan Castillo, mantuvo su postura respecto a la situación política de Venezuela. Consultado por El Observador por las últimas declaraciones de los líderes frenteamplistas al respecto, Castillo dijo no coincidir en que el país caribeño vive una dictadura y afirmó que los dirigentes de primer línea incurrieron en una contradicción.

"Justamente en Venezuela, al mismo momento, en el foro de San Pablo, se ratifica la candidatura de Daniel Martínez a la presidencia por el Frente Amplio. Es una contradicción, pero qué se le va a hacer. En política está lleno de contradicciones", sostuvo, desmarcándose de la posición asumida en las últimas horas por la primera plana oficialista.

Castillo aseguró que su postura sobre el tema se mantenía incambiada, dijo preferir no polemizar públicamente y expresó que "toda la energía de los comunistas y toda su atención política" estaba puesta en octubre. "De los demás, cada cual que se haga responsable de sus dichos, tienen todo el derecho a pensar y decir lo que quieran. En este caso concreto, no coincido", agregó.

El dirigente comunista cree que "no debe ser casualidad" que Astori, Mujica y Martínez hayan calificado así, por primera vez, al régimen de Maduro, pero manifestó desconocer más detalles sobre la interna de esta jugada política. "Sería bueno preguntarles a ellos a ver si se reunieron o qué para salir en este momento con esa valoración", remató.

"Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura", sostuvo Mujica a la salida de un encuentro entre militantes de su sector este sábado, según recogió el programa 970 Noticias de Radio Universal. Allí también estuvieron presentes la vicepresidenta Lucía Topolansky y el diputado Alejandro Sánchez.

"El informe de Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura", tuiteó por su parte Martínez, este domingo, refiriéndose al informe redactado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Michelle Bachelet), que denuncia una grave crisis humanitaria y casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Astori había dicho (el viernes) que no tenía ningún problema en afirmarlo. "A mí no me cuesta nada (decirlo), lo de Venezuela es una dictadura y es una dictadura tremenda con impactos humanitarios muy graves", dijo el líder de Asamblea Uruguay en el programa Fácil Desviarse de FM Del Sol.