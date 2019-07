Mujica y Martínez dijeron que en Venezuela hay dictadura

El expresidente José Mujica y el candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijeron en las últimas horas que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro es una dictadura, una definición política a la que el Poder Ejecutivo y la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio se han resistido a catalogar.

"Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura", sostuvo el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) a la salida de un encuentro entre militantes de su sector este sábado, según recogió el programa 970 Noticias de Radio Universal. Allí también estuvieron presentes la vicepresidenta Lucía Topolansky y el diputado Alejandro Sánchez.

"Pero dictadura hay en Arabia Saudita, con un rey absoluto. Dictadura hay en Malasia, en donde matan 25 tipos por día. ¿Y la República Popular China, qué me dice?", agregó el exmandatario.

La clasificación política del gobierno chavista venezolano es un tema en el que no hay acuerdo interno dentro del Frente Amplio. Dirigentes de primera línea, como el candidato a presidente, Daniel Martínez, han evitado definir así al régimen de Maduro cada vez que los periodistas le preguntaban por eso.

Hasta este mediodía, porque en su cuenta de Twitter Martínez cambió radicalmente de opinión, al referirse a las declaraciones que hizo este viernes el ministro de Economía, Danilo Astori, al también catalogar de dictadura al gobierno del país petrolero.

"El informe de Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura", dijo el candidato del oficialoismo, al referirs al informe redactado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Michelle Bachelet), que denuncia una grave crisis humanitaria y casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas.

Si, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético.

El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) July 28, 2019

Astori había dicho que no tenía ningún problema en admitirlo. "A mi no me cuesta nada (decirlo), lo de Venezuela es una dictadura y es una dictadura tremenda con impactos humanitarios muy graves", dijo el líder de Asamblea Uruguay en el programa Fácil Desviarse de FM Del Sol. El periodista le remarcó que él y el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) eran los únicos dos dirigentes de la cúpula frenteamplista que hasta el momento habían calificado de esa manera –al menos públicamente– al régimen caribeño, a lo que el econopmoista acotó: "Debe haber muchos frenteamplistas que comparten esta afirmación", acotó el ministro de Economía.

En su visita al ciclo de entrevistas en la redacción de El Observador, Martínez se había mostrado incómodo cuando fue interrogado por este tema. "No te pongas semántica", fue la respuesta que dio a la periodista cuando le hizo la consulta. Y agregó: "Sin dudas la situación de Venezuela es compleja. Si alguno te dice: '¿Te gusta lo que está pasando en Venezuela?' No, no me gusta. Hay compañeros dentro del FA que tienen una visión diferente, pero no, no me gusta", dijo en aquella oportunidad, cuando también respondió que estaba de acuerdo en la línea de la política exterior seguida por el gobierno.

El Observador informó este viernes que el Frente Amplio ordenó a la delegación que viajó al Foro de San Pablo a "no acompañar" críticas al informe Bachelet, e intentar plegarse a aquellos pronunciamientos más acordes a la postura que ha asumido Uruguay en el plano internacional. Eso incluye, entre otros puntos, solidarizarse con el pueblo venezolano, apostar al diálogo para una salida pacífica, rechazar el bloqueo económico, y oponerse a cualquier intervención extranjera.