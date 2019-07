Astori: "A mí no me cuesta nada (decirlo), lo de Venezuela es una dictadura"

El ministro de Economía Danilo Astori aseguró este viernes que no tiene ningún problema en afirmar que en Venezuela hay "una dictadura tremenda". Entrevistado en el programa Fácil Desviarse de FM Del Sol, el líder de Asamblea Uruguay se desmarcó de la mayoría de los jerarcas del gobierno y de dirigentes de la coalición de izquierdas que evitan calificar al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura.

"A mi no me cuesta nada (decirlo), lo de Venezuela es una dictadura y es una dictadura tremenda con impactos humanitarios muy graves", dijo Astori. El periodista le remarcó que él y el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) fueron los únicos dos dirigentes de la cúpula frenteamplista que públicamente habían calificado de esa manera al régimen caribeño. "Debe haber muchos frenteamplistas que comparten esta afirmación", acotó el ministro de Economía.

De todas formas, el dirigente aclaró que, aunque tiene esta concepción, entiende que lo hecho por el gobierno uruguayo fue lo correcto. "Así como digo esto, digo que valoro mucho los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno por evitar lo peor. Hay cosas peores que esta y las peores son el baño de sangre, en primer lugar. Eso yo no lo quiero para Venezuela ni para ningún país en el mundo", afirmó.

Astori ya había afirmado algo similar el 19 de julio durante una actividad del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata): “Es muy difícil evitar decir que Venezuela es una dictadura", dijo en aquella oportunidad, según consignó radio Monte Carlo. Antes describió la situación y sostuvo que en el país caribeño "no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay independencia de poderes".

El Observador informó este viernes que el Frente Amplio ordenó a la delegación que viajó al Foro de San Pablo a "no acompañar" críticas al informe Bachelet, en referencia al informe redactado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Michelle Bachelet), que denuncia una grave crisis humanitaria y casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas.

La semana pasada, en el cumbre de Mercosur en Santa Fe, las autoridades de la cancillería uruguaya se negaron a firmar un documento que decía que el gobierno de Nicolás Maduro era ilegítimo y catalogaba como dictadura a la situación venezolana. En cambio, impulsaron suavizar la redacción hasta llegar a un documento que no nombra a Nicolás Maduro ni al líder opositor Juan Guaidó y se limita a pedir la realización de “elecciones presidenciales libres, justas y transparentes”, en el menor tiempo posible.