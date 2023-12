Bergara: postura de firmar de Cosse "es legítima" pero "no queda claro si apoya el contenido"

El precandidato frenteamplista, Mario Bergara, señaló como "legítima" la postura de su competidora Carolina Cosse de firmar por el plebiscito de la seguridad social aunque aclaró que "no le queda claro" si apoya el contenido de la papeleta de la iniciativa que impulsa el Pit-Cnt.

"Queda claro que Carolina firma. No me queda claro si ella apoya o no el contenido de la papeleta, eso me pareció que no se pronunció, no llegué a entenderlo muy bien. Es un posicionamiento legítimo como el que tenemos los otros precandidatos", aseguró este sábado en rueda de prensa. Tanto Bergara como Yamandú Orsi ya han pronunciado que no acompañarán el plebiscito.

"Me parece que ella no se pronuncia con respecto al fondo del contenido de la papeleta, si acompaña o no el colocar en la Constitución estos temas específicos de la seguridad social. Eso creo que no está explicitado en su postura", agregó.

Bergara sostuvo que "el Frente Amplio dio libertad de acción para que aquellos compañeros y compañeras que entiendan que debían acompañar el proceso del plebiscito lo pudieran hacer". "Algunos precandidatos optamos por no acompañar y otros optaron porque sí, está en el marco de las reglas de juego de la libertad de acción que marcó el Frente Amplio", aseguró.

"El Frente Amplio ya resolvió que su camino para revertir esta mala ley que es la seguridad social que aprobó el gobierno, es el camino del diálogo nacional, político y social, y revertirlo con una buena ley", señaló.

El anuncio de Cosse

Este viernes la intendenta de Montevideo y precandidata por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, finalmente anunció que firmará el plebiscito para modificar la reforma jubilatoria y eliminar las AFAP.

En un comunicado de dos carillas publicado en sus redes sociales, la intendenta, que había mantenido en suspenso su decisión, señaló que "firmar es una acción que simplemente plebiscita" su "desaprobación a la reforma actual".

"Se trata de una mala ley, que deberá ser reformada a partir de un profundo proceso de diálogo social", señaló.

También dijo que adherir al plebiscito no es "decir que sí a todo lo que se presente", pero que ante una iniciativa de esa "magnitud" postulada por una "entidad tan representativa" como el PIT-CNT considera que el tema debe ser analizado "con atención y cuidado en todas sus aristas".

"Creo que firmar de alguna manera plebiscita nuestra desaprobación a la reforma actual, y promueve una reflexión colectiva necesaria al respecto. La recolección de firmas puede hacer que todos examinemos a conciencia los innegables problemas de nuestra seguridad social en el futuro", señala la declaración que compartió.

"Firmar es manifestarse en contra de la ley, y si se alcanzan las firmas requeridas, tal y como lo establece la Constitución en su artículo 3321, el tema volverá al Parlamento, y en particular a la Asamblea General. Ello nos dará la oportunidad de que sea nuevamente debatido e incluso que surjan alternativas que sean positivas para nuestra población. Por lo tanto, considero apresurado expedirse sobre la propuesta actual", señaló.