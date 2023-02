Bill Gates apuesta a un nuevo negocio lejos de la tecnología, ¿de qué se trata?

Bill Gates compró la participación del 3,76% que tenía la empresa mexicana Femsa en el gigante neerlandés de bebidas Heineken Holding, propietario de la marca de cerveza homónima y el segundo grupo más grande del rubro en el mundo.

Aunque el multimillonario fundador de Microsoft tiempo atrás hizo público que no es un "gran bebedor de cerveza", pagó 883 millones de euros (US$ 939,87 millones) -a los precios actuales de mercado- por las 18 millones de acciones que tenía Femsa en el holding, valuadas en 10,8 millones de euros cada una.

Según reveló una presentación del ente regulador holandés, la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM), las acciones se cedieron el 17 de febrero. De acuerdo a su registro, Gates compró 6,65 millones de acciones a título individual y otras 4,18 millones a través del Fideicomiso de la Fundación Bill & Melinda Gates, la fundación creada por el multimillonario y su exesposa.

Según explicaron fuentes del sector a la agencia Reuters, el empresario adquirió la participación en el grupo cervecero el mismo día que Femsa lanzó una venta de acciones y bonos vinculados a acciones por un valor de 3700 millones de euros para su participación en Heineken.

La embotelladora mexicana de Coca-Cola y la operadora de los supermercados Oxxo había anunciado hace unos días sus planes para vender su participación en Heineken, después de una revisión estratégica que llevó adelante de su negocio.

Como informó la edición mexicana de la revista Forbes, Femsa busca desinvertir en operaciones que ya no forman parte de su enfoque estratégico. Entre las compañías de las cuales contempla salir de forma total o parcial, se encuentran, además, la firma de logística Solistica; la empresa dedicada al suministro de restaurantes y catering Jetro Cash & Carry, y la plataforma dedicada al equipamiento, manejo de materiales y servicios integrales Alpunto.

En tanto, en el mercado, sorprendió la compra por parte de Bill Gates de las acciones en Heineken. En una sesión de chat "Ask Me Anything", donde el empresario se disponía a responder "cualquier cosa" en 2018 en la red social Reddit, Gates aseguró que no era un "gran bebedor de cerveza".

"Cuando termino una actividad o veo un partido de béisbol, bebo cerveza light para estar en sintonía con los demás bebedores. Siento decepcionar a los verdaderos bebedores de cerveza", respondió cuando un usuario le preguntó cuál era su cerveza favorita.

El Cronista- RIPE