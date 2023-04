Bizarrap cumplió el deseo de sus fans y anunció nuevo proyecto: conocé los detalles

Bizarrap confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum de figuritas, una iniciativa que surgió a raíz de la insistencia de sus fanáticos. Este nuevo lanzamiento no está relacionado directamente con la música pero sí tiene que ver con otras expresiones artísticas de Gonzalo Julián Conde.

"Hace dos años, más o menos, hice el anuncio de una de las sessions, la de Eladio Carrón, con un álbum de figuritas en el cual estaban todas las sessions", dijo el productor y DJ durante el lanzamiento. Y agregó: "La gente me empezó a pedir que las haga de verdad. No pensaba hacerlo, no me gustaba mucho la idea de hacerlo físico. Cuando empecé a conocer a Globant, hace un año y medio, ahí surgió la idea de nuevo de hacer el álbum, pero digital ".

CÓMO CONSEGUIR EL ÁLBUM DE FIGURITAS DE BIZARRAP

Los fanáticos podrán adquirir este álbum exclusivo descargando la aplicación llamada BizarrApp, lo que les permitirá acceder a mucho más que solo el álbum. Según lo prometido por el artista, la aplicación incluirá varias características y funciones adicionales. Para obtener este álbum, los interesados deberán registrarse en una lista de espera y proporcionar su dirección de correo electrónico en la página oficial de Bizarrap Social Club. Este álbum contará 350 imágenes exclusivas de las diferentes sesiones

El Cronista

El álbum de figuritas de Bizarrap

El artista trabajará el proyecto junto a Globant y Enigma.art.

