Blancos buscan acuerdo en lista para Directorio tras negociación que reflotó disputas internas

A contrarreloj, como suele pautar la historia de todo armado de listas, y no sin pujas internas, como marca a su vez la historia del Partido Nacional, los blancos buscan cerrar el acuerdo por una lista "de unidad" de la mayoría de los sectores de cara a la Convención que este sábado designará al nuevo Honorable Directorio, encabezado por Pablo Iturralde.

Con plazo hasta las 15 horas de este jueves para oficializar las listas, las negociaciones continúan hasta último momento y tienen como principal factor de incertidumbre al sector de Juan Sartori, que hasta ahora no ha dado una respuesta definitiva respecto a si acompañará o no a la nómina de los principales sectores, o si competirá por su cuenta como el senador Jorge Gandini.

Con Iturralde como candidato de consenso para presidir el Directorio, los 500 convencionales del Partido Nacional deberán elegir el sábado entre al menos dos opciones para los restantes 14 lugares: una lista de "consenso" –integrada por Aire Fresco, el Herrerismo, el Espacio 40, Alianza Nacional y el Grupo de los Intendentes–, y por otro lado una lista "desafiante" liderada por Gandini, que buscará marcar sus propios votos con la agrupación Por la Patria, en el marco de una reconfiguración del bloque wilsonista.

Si bien en las últimas horas se disiparon las diferencias que amenazaban con desintegrar la lista unitaria y provocar una competencia abierta, el sartorismo aún no dio el sí definitivo para integrar ese bloque, dijeron fuentes partidarias.

Y aun en el caso de que las negociaciones prosperen –como algunos dirigentes todavía confiaban a última hora de este miércoles, en el que se hicieron varias propuestas de acercamiento– las dificultades para concretar el acuerdo revelaron en las últimas semanas las disputas latentes bajo el manto de aparente calma en la interna del partido del presidente Luis Lacalle Pou.

Tras bambalinas

El comentario –de esos con iguales dosis de broma y seriedad– se replicó por estos días entre los dirigentes nacionalistas: solo faltaba que se disipara un poco la pandemia para que afloraran los líos entre los blancos.

La historia tiene su inicio en la interna de junio de 2019, en las que triunfó el hoy presidente Lacalle Pou con su bloque Todos (integrado por Aire Fresco, el Herrerismo y el Espacio 40). En segundo lugar se ubicó el sartorismo; tercero, Alianza Nacional, fundado por Jorge Larrañaga, y por detrás otros movimientos, como el Grupo de Intendentes. Además de definir el panorama hacia las elecciones parlamentarias de octubre, la votación en esa interna fue la que determinó la integración de la Convención Nacional, que es a su vez la que elige al Directorio.

Sin embargo, la postergación hasta el 7 de agosto de 2021 de esa elección y los movimientos que se dieron en casi dos años, llevó a que esa foto de la interna nacionalista ya no representara cabalmente el mapa partidario.

Uno de los primeros en advertir esa situación fue el senador Jorge Gandini, que ya alejado de Alianza Nacional resolvió que buscaría marcar sus propios votos para ganarse un lugar –o más de uno– en el directorio.

Del otro lado, el resto de los sectores acordaron en principio una lista de unidad ordenada en función de los votos en la interna de 2019. Por cálculo proporcional, eso otorgaba nueve puestos al bloque Todos, tres a Sartori, dos a Alianza Nacional y uno al Grupo de los Intendentes.

Pero con el paso de las semanas afloraron otras diferencias que pusieron en tela de juicio ese acuerdo.

En la medida que Gandini concretó acuerdos con dirigentes locales de todo el país, y cosechó alianzas con convencionales escindidos del grupo de Sartori o de Alianza Nacional –debilitado tras el fallecido de Jorge Larrañaga–, en la lista de consenso se intensificó la discusión respecto a quién ocuparía los últimos dos lugares, ya que ir en el puesto 14 o 15 implicaba grandes chances de no ingresar al directorio.

Cuando algunos dirigentes plantearon que esos últimos puestos correspondieran al sector de Juan Sartori, con el argumento de que debían ser quienes compitieran con Gandini, el empresario amenazó con sacar su propia lista y romper el acuerdo.

En paralelo, dentro del bloque Todos se produjo un diferendo entre el mayoritario Aire Fresco –sector al que pertenece Lacalle Pou y que hoy tiene como principal figura al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado– y el Espacio 40, liderado por el ministro de Defensa, Javier García.

Aire Fresco advirtió que tiene convencionales suficientes para alcanzar cinco lugares. Según esa distribución, el Herrerismo tendría dos puestos y el Espacio 40, liderado por García, podría quedar con solo uno, cuando reclamaba ocupar dos sitios.

A raíz de esa situación, la agrupación de García transmitió que también estaba dispuesto a ir en solitario en caso de que no se cumpliera su reivindicación. Las diferencias pusieron de manifiesto cierto enojo dentro de la lista de García con dirigentes de Aire Fresco, a quienes acusan de no ceder espacios en el partido. En el sector mayoritario, por su parte, argumentan que no han hecho más que defender lo que les corresponde en función de los votos obtenidos tanto en la interna como en las nacionales.

Para este miércoles por la noche, sin embargo, las disputas dentro del bloque Todos ya habían quedado saldadas, y al Espacio 40 se le concedió el puesto ocho y el 13 en la lista.

Para ello, desde esos sectores plantearon que Sartori ingresara al directorio en el cuarto lugar y que a su sector le correspondieran también los puestos 14 y 15.

Aunque algunos dirigentes de la agrupación del empresario entienden que la oferta es conveniente dado que ir por su propia cuenta puede dejar en evidencia el desmembramiento del sector –que en poco menos de un año de gobierno perdió a sus dos diputados y no podía asegurar la fidelidad de buena parte de sus convencionales–, Sartori argumentaba que esa opción solo le asegura un lugar, algo que sí puede conseguir con sus propios votos.

Como contrapartida para lograr un acuerdo, el Espacio 40 ofreció una de sus suplencias al sartorismo. Juan Straneo, senador suplente y uno de los negociadores del sartorismo, planteó a Iturralde que se le diera la suplencia de la Presidencia a Rosana Piñeiro, madre del empresario, contaron fuentes del partido.

Un dirigente de ese sector dijo a El Observador en la medianoche del miércoles que todavía no formaban parte del acuerdo con los sectores mayoritarios.

A las diferencias entre los sectores se agregó este miércoles un factor inesperado: un grupo de mujeres nacionalistas promovió el ingreso de la histórica dirigente herrerista Graciela Guido al directorio, y planteó incluso largar una lista para intentar pelear uno de los puestos. Si bien finalmente la iniciativa no prosperó, Guido dijo a El Observador que el reclamo surgió de "más de 400 mujeres", que reivindican tener una representante en el máximo órgano partidario.

A última hora de este miércoles, el movimiento Mujeres Nacionalistas comunicó que apoyaban "la formulación de una lista integrada por todos los sectores del partido", como gesto "garante de la unidad del Partido Nacional". Sin embargo, plantearon que "esperan contar en esa lista de unidad con la candidata elegida para presentar a las Mujeres Nacionalistas en el Honorable Directorio". Fuentes del partido dijeron que Guido va a tener su lugar en la lista.