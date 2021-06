Blancos negarán el voto a fideicomiso planteado por la IMM para inversiones

Una de las apuestas de Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo (IMM) fue realizar un "shock de infraestructura" en la ciudad. Para ello requirió de cifras millonarias de las que la comuna no disponía entre sus arcas. El mecanismo elegido fue un fideicomiso de US$ 94 millones mediante el que la administración contrajo deuda —a pagar en 20 años— para concretar obras como el túnel de avenida Italia y el ensanche de vías importantes.

Un aliado clave para su aprobación fue Edgardo Novick. Por endeudar al gobierno departamental más allá del quinquenio, Martínez debió negociar apoyos de la oposición para lograr la mayoría especial de 21 votos en la Junta Departamental. Tras idas y vueltas —que implicaron reducir el monto proyectado por el intendente a menos de la mitad— el legislativo capitalino aprobó el Fondo Capital con seis votos de la bancada de Novick.

El escenario vuelve a repetirse en la gestión de Carolina Cosse, con un presupuesto más austero. Ya en 2020 —en plena emergencia sanitaria— la IMM invirtió con fondos propios un 24% de lo que había presupuestado para el año. Ahora, en 2021 y de cara al período, proyecta un monto que es un 35% menor respecto a los presupuestado en 2020 para el rubro "inversiones con fondos propios", lo que significa $ 1.509 millones menos.

Esto llevó a que la comuna postergara intervenciones en la ciudad que considera "deseables", por lo que la alternativa sobre la mesa consiste en "calzarlas por otros mecanismos no presupuestales", que a su vez potenciarían la obra pública en un escenario poco favorable para la economía del país.

Así lo expresó el director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino, al ser consultado por El Observador el día en que el proyecto de presupuesto ingresó a la Junta Departamental: "La idea es tener un instrumento de esas características (del Fondo Capital) a partir del año que viene. Queremos aprovechar la caída de las tasas de interés y el exceso de liquidez que hay en plaza. Eso favorecería los costos de endeudamiento", expresó.

Sin embargo, con 18 ediles en el legislativo capitalino, la administración frenteamplista precisa negociar al menos tres votos entre los 13 que hay en la oposición. Ocho de ellos ya están negados, según informó a El Observador la presidenta de la Departamental nacionalista, Laura Raffo, en relación a que los blancos no darán su voto.

"No me parece adecuado volver a endeudar a los montevideanos", dijo la economista al ser consultada sobre cómo evaluaba la iniciativa adelantada por la administración de Cosse. Raffo cuestionó que la posibilidad de un fideicomiso no esté indicada en el texto a estudio de los ediles: "Cuando Daniel Martínez presentó el Fondo Capital, ya en el presupuesto dio todos los datos. Si están planeando hacerlo, tendrían que plantearlo".

Camilo dos Santos

El Partido Nacional cuenta con ocho ediles en la Junta Departamental

El tema ya estuvo sobre la mesa cuando Zunino visitó el lunes la comisión integrada de Presupuesto y Hacienda. Allí expuso las intenciones de fortalecer la inversión, una propuesta que el ejecutivo capitalino trasladaría "en breve" al legislativo. "Se dejó entrever en la exposición que puede venir algún otro tipo de búsqueda de financiamiento para inversiones ―que, supongo yo, serán de mayor porte―. Lo analizaremos en su momento", replicó más tarde el edil nacionalista Javier Barrios Bove.

Ante la pregunta de El Observador respecto a si prestarían los votos a una iniciativa de esta índole, Raffo contestó: "¿Y por qué están haciendo ahorros entonces? No, no los apoyaríamos".

Cinco votos

Este martes el Comité Ejecutivo Departamental (CED) del Partido Colorado ―integrado por los ediles, concejales, los legisladores por Montevideo y otros dirigentes― estudiará el tema. "Es un tema que no hemos empezado a discutir, el CED va a tener que resolverlo", dijo a El Observador el secretario general del organismo, Felipe Schipani.

"Lo que puedo adelantar es a priori mi opinión: la intendencia ya está endeudada, está el Fondo Capital del período pasado, y ya hay un compromiso de adquisición de deuda. Seguir endeudándonos no sería una buena práctica", evaluó. "Yo preferiría que las obras se hicieran con el Ministerio de Transporte y con el apoyo del gobierno", opinó a título personal el edil Gustavo Facciola (Ciudadanos), en referencia a la propuesta que la propia Cosse presentó al presidente Luis Lacalle Pou, que también implica contraer deudas.

Los colorados tienen cuatro ediles en la junta: dos pertenecen al sector Ciudadanos, uno a Batllistas y otro responde al diputado Gustavo Zubía. Schipani adelantó que los dirigentes capitalinos funcionan a nivel de bancada, por lo que los cuatro votarán unidos en las instancias de mayor importancia, sin perjuicio de los sectores a los que pertenezcan.

Leonardo Carreño

El apoyo o no del Partido Colorado, que tiene cuatro ediles en la Junta, será decisivo

El encuentro pautado para el martes será un puntapié en la discusión. El voto de los colorados es decisivo en un escenario en que los blancos ya se posicionan en contra. Si niegan el apoyo, la iniciativa ―aún no presentada― naufragaría. Si hacen lo contrario, el Frente Amplio superaría la mayoría especial de 21 votos requerida.

El último edil responde a Unión Vecinal, un sector liderado por el diputado Daniel Peña que también integra la coalición multicolor ―como legislador nacional electo por el Partido de la Gente―. "El tema no es la herramienta", respondió a El Observador el diputado canario, al ser consultado sobre qué visión tenía de un eventual fideicomiso. "El tema es si el contenido nos convence. Si es bueno, no vamos a votar en contra", zanjó.