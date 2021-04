Cosse y Orsi tendrán un mano a mano con sus equipos para conciliar sobre los corredores metropolitanos

Cuando la intendenta Carolina Cosse propuso en la reunión de Torre Ejecutiva trabajar sobre corredores metropolitanos con Canelones y San José, el jefe comunal canario Yamandú Orsi se sorprendió. El jerarca frenteamplista supo de la propuesta que abarcaba a su jurisdicción al mismo tiempo que el presidente Luis Lacalle Pou, según contó él mismo en varias entrevistas.

Si bien el tema había estado sobre la mesa cuando los dos eran candidatos en la campaña, aún no había surgido en la agenda de los jefes comunales. La jerarca capitalina contó en entrevista con Telemundo su cronograma de reuniones para la semana, que implicaron un encuentro inicial con el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) el viernes, otro con la Cámara de la Construcción el martes, uno el miércoles con la de Transporte, y el último el jueves con el PIT-CNT.

Sin embargo, según supo El Observador, el ciclo de diálogos culminará a las 17 horas de este jueves con el intendente Yamandú Orsi. Allí el jerarca y sus equipos técnicos escucharán la propuesta de la Intendencia de Montevideo en mayor profundidad, y buscarán conciliar la iniciativa con los planes que la comuna canaria ya evaluaba para la zona.

La oportunidad había estado dada el viernes cuando Cosse explicó la idea al ministro Luis Alberto Heber y a la intendenta de San José, Ana Bentaberri, pero de esa instancia no participó ninguna delegación de la Intendencia de Canelones. Esta vez el encuentro será un mano a mano entre el canario y la montevideana con sus respectivos equipos.

"Yo hablo con Yamandú ochenta veces desde hace mucho tiempo. A él tampoco le voy a contestar por los medios porque hablo con él constantemente", dijo Cosse a Telemundo al ser consultada sobre si había dialogado con él en las últimas horas.

"Esa fue una idea de Carolina Cosse y del equipo de Montevideo. Pero no, no la habíamos coordinado y quedó en que me va a mandar la carpeta para que yo analice esa propuesta", había adelantado Orsi en entrevista con Sarandí

"El proyecto en su esencia no nos es desconocido para nada", planteó la intendenta, y recordó cuando en febrero del 2020 convocó a una reunión junto al presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado. En ese entonces ambos eran candidatos, y concordaron en que era un asunto de Estado al que era necesario involucrar al gobierno nacional y a los otros aspirantes capitalinos a la comuna. "Lo que hicimos es encontrar una forma de financiamiento que no impacte de entrada al déficit fiscal. Y plantear, no un corredor, sino un sistema de corredores. Por supuesto que en la reunión jugamos de memoria porque estamos de acuerdo en los temas departamentales", expuso Cosse. La propuesta incluye corredores de transporte que se transformen en vías rápidas para ir a Canelones y a San José.

Orsi, por su parte, dijo estar de acuerdo con la idea general pero aclaró que no se coordinó. "Estamos de acuerdo con que la salida es con mano de obra y la obra pública tiene que estar arriba de la mesa. Esa fue una idea de Carolina Cosse y del equipo de Montevideo. Pero no, no la habíamos coordinado y quedó en que me va a mandar la carpeta para que yo analice esa propuesta. Está buena porque involucra a mucha gente, pero no lo coordinamos y no sé cómo involucra a San José", dijo a Informativo Sarandí.

Consultado por El Observador, el director de Tránsito y Transporte de Canelones, Marcelo Metediera, confirmó que asistirá al encuentro junto al intendente y un representante de obras. El jerarca indicó que irán a "ver cuál es el proyecto concreto" y a contar algunas iniciativas sobre las que venía trabajando en la comuna canaria.

Metediera afirmó que desde la administración de Orsi ya venían pensando en un BRT (autobús de tránsito rápido) basado en un sistema de carril exclusivo para la avenida Giannattasio. También señaló que estaban armando "líneas exploratorias entre el sur y el norte" de la zona de Ciudad de la Costa a la altura de Giannattasio y la rambla, basadas en servicios de transporte departamental que puedan recorrer los barrios y "alimentar" a las arterias por las que hoy ya circulan los ómnibus suburbanos. Un ejemplo de esto fue el lanzamiento a fines de febrero de una línea departamental que recorre distintos puntos de la franja comprendida entre El Pinar y el Géant .

"A mí me parece que habría que analizar qué proyectos hay para la movilidad y luego ver qué infraestructura se le pone", dijo de cara a la reunión con la IMM. "Si lo hacés al revés, condicionás la movilidad con la infraestructura", apuntó Metediera, y agregó que "va a depender del transporte que quieras hacer". En este sentido, argumentó que el "diseño" de los corredores estará sujeto a los modelos que se pretendan. "Si querés líneas alimentadoras departamentales, es un diseño. Si querés líneas centrales que entren a los barrios, es otro".

El primer corredor parte desde la Estación Central de Montevideo y pasa por Las Piedras; el segundo desde 8 de Octubre hasta Pando, y un tercero por avenida Italia hasta El Pinar

Para el jerarca una propuesta de este tipo debería ir acompañada de la renovación de las flotas y consideró no tener "ninguna duda" respecto a que se apostará por los coches eléctricos. El documento elaborado por los equipos técnicos de Cosse refiere a "vehículos de alta capacidad eléctricos" y alude a una "necesaria autonomía y velocidad operacional" para adaptarlos a la propuesta, así como la posibilidad de su fabricación regional. Incorpora además el tren de pasajeros que conectará a la Estación Central con Las Piedras una vez que quede culminado el Ferrocarril Central de UPM.

Corredores

Según el plan de Montevideo, tres de los corredores terminan en Canelones: el primero parte desde la Estación Central de Montevideo y pasa por Las Piedras; el segundo desde 8 de Octubre hasta Pando, y un tercero por avenida Italia hasta El Pinar. "El sistema de movilidad en el área Metropolitana se ha visto impactado por la expansión de la mancha urbana y núcleos poblacionales aislados, el aumento del parque automotor y la pérdida de usuarios del sistema de transporte público", detalló la IMM en el documento que la intendenta entregó al mandatario.

La comuna consideró que un proyecto de esta magnitud conllevaría una inversión equivalente a un punto del PIB. Sugirió financiar las obras con recursos públicos futuros y distribuir riesgo entre los sectores público y privado, así como crear un mecanismo basado en un fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

La administración de Cosse proyectó un comienzo de obras para junio de 2022 con un plazo de ejecución en todos los módulos del entorno de los cuatro años. Con base en las derivaciones que pueda tener la inversión en infraestructura, calculó una creación de 16 mil puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.