Bloqueo de Felipe Cardoso "evidentemente va a impactar" en el proceso de verter la basura según la intendencia

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Moncecchi, dijo que el bloqueo en las entradas de la usina Felipe Cardoso por parte de transportistas "evidentemente va a impactar" el proceso de verter la basura recolectada. El jerarca se refirió a que el día anterior de la medida fue un feriado (1° de mayo) por lo que ese día tampoco se trabajó.

"Después de un feriado, durante la semana se va recuperando eso. La recolección es la misma, pero se van desagotando los residuos que hay en la ciudad en la entrada. Hay una presión mayor. Si está restringido el acceso ese proceso se vuelve más lento", dijo Moncecchi este martes en rueda de prensa.

"Todavía no tenemos los números porque esto es algo que está sucediendo, pero evidentemente va a impactar. Esperemos que no sea demasiado. Esos números los vamos a tener en el correr del día dependiendo de cómo se vaya resolviendo la situación", añadió.

El conflicto y el bloqueo de Felipe Cardoso

Choferes de empresas de transporte bloquearon el acceso a la usina de Felipe Cardoso esta mañana. Moncecchi informó cerca del mediodía que habían pedido desde la comuna que el Ministerio del Interior "libere la entrada".

El conflicto se generó después de que la Intendencia de Montevideo (IM) comenzara a controlar a los camiones volcadores que tiran tierra y escombros en terrenos en diferentes barrios de la capital y que generan basureros. Los camioneros tienen que declarar en la IM dónde van a tirar los residuos y presentar una habilitación del dueño del terreno para hacerlo. Además, la comuna pide que los camiones tengan GPS para detectar cuándo un camión está tirando escombros en un predio no habilitado.

La cadena ideal para la IM es que los escombros vayan de la empresa al camión y de ahí a la planta final en Felipe Cardoso. Sin embargo, la comuna permite que los camioneros desechen los residuos en predios privados, pero a partir de abril empezó a fiscalizar que esos lugares estén habilitados para ese fin.

La medida de este martes

El sindicalista Julio Inda a explicó por qué se bloqueó el acceso al vertedero este martes. "Hay varios que tenemos multas que son de 50 UR cada uno. Es impagable. Salieron a multar sin previo aviso", dijo a El Observador.

Se trata de "permisos que cada cuatro horas se vencen para entrar a la zona del centro", una habilitación del camión para verter los residuos y que los vehículos lleven GPS, mencionó Inda.

Por otro lado, dijo que a los transportistas los "obligan a querer ir a la usina Felipe Cardoso", pero allí les cobran "7 mil y pico de pesos por cada viaje".

En resumen, el gremio exige "no sacar permiso, no tener GPS", que no les "cobren esa tarifa para poder entrar a volcarlo". "Que nos consigan el lugar donde poder volcarlo, un volcadero propio, en el otro caso", añadió.

La argumentación de la intendencia

El director de Desarrollo Ambiental de la comuna dijo que la normativa –con la que ahora se está siendo estricto– existe "hace más de 10 años"

"Nosotros estamos limpiando Montevideo y en el marco de esa limpieza, donde por ejemplo hemos retirado 50 mil toneladas de residuos de los cursos de agua, uno de los factores más importantes que hemos encontrado en la generación de basurales es la disposición incorrecta de residuos en lugares públicos o privados, pero no autorizados".

Según Moncecchi ya hay "450 empresas registradas con unos 730 camiones que disponen residuos que se siguen con GPS en línea".

El jeraca departamental señaló también que desde la intendencia definieron "biocercas", que "es en tal lado se formó un basural no puede entrar ningún camión acá porque me está vertiendo ilegalmente".

Los costes del informe

Uno de los reclamos del sindicato refiere al coste de realizar el informe que se debe entregar a la comuna para confirmar que en el terreno se puedan verter residuos. Porque mplica un gasto para las empresas –por ejemplo, a arquitectos o agrimensores que estudien el terreno–.

La Unión de Transportes Fleteros del Uruguay (UTFU) pidió que la intendencia se haga cargo de revisar y aprobar o no si los terrenos donde se tiran los escombros se aprueban o no.

Consultado al respecto, Moncecchi se limitó a decir que desde la intendencia son "muy rápidos en la autorización"

"Lo que uno tiene que cumplir es ciertos criterios para hacer esa disposición. Es decir, nosotros tenemos que asegurar, y el transportista también, que donde se está vertiendo no se va a formar un basural", explicó Moncecchi. "Tampoco es una cosa muy grande, es una habilitación o los datos del terreno que nos permitan saber si se puede verter ahí", sostuvo.

Entrada gratis a Felipe Cardoso

Por otro lado, el director de Desarrollo Ambiental señaló que como se trataba de una situación donde querían asegurarse que los transportistas "se pudieran adaptar a este nuevo esfuerzo de fiscalización" se abrió "una ventana de plazo" donde la entrada a Felipe Cardoso es gratis. Así seguirá siendo hasta el 31 de mayo.

Moncecchi dijo que tras la medida sindical de este martes no habrá una nueva instancia de diálogo. "A partir de un cierre de Felipe Cardoso con camiones por parte de empresarios nosotros no vamos a abrir un espacio de negociación", declaró, aunque aseguró que en la intendencia tienen siempre "abiertas las puertas".

“definimos lo que llamamos biocercas que es en tal lado se formó un basural no puede entrar ningún camión acá porque me está vertiendo ilegalmente”