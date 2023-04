Bordaberry dijo que el Partido Colorado no debe votar la reforma jubilatoria

El exsenador y excandidato a la Presidencia, Pedro Bordaberry, dijo que el Partido Colorado (PC) no debe aceptar los cambios que propuso Cabildo Abierto (CA) –y que aceptó el presidente Luis Lacalle Pou– para que los liderados por Guido Manini Ríos voten la reforma de seguridad social en la Cámara de Diputados.

Manini Ríos pidió la baja de 25 a 20 años del cálculo jubilatorio de los mejores años, así como tratar en otro proyecto de ley la posibilidad de que las AFAP amplíen sus inversiones en el extranjero. Ante el acuerdo entre Cabildo y el presidente de la República, los colorados pidieron una extensión para analizar las nuevas modificaciones al proyecto.

En su columna para El País, este domingo Bordaberry afirmó que tanto el Frente Amplio como CA no quieren "una reforma jubilatoria que soluciona un problema que tendrá el país luego que termine este período de gobierno".

"Que asuman ellos el riesgo electoral de explicar cómo solucionarán el problema", apuntó el exsenador en su columna para El País.

Bordaberry subrayó "la ética de la responsabilidad" del PC y recordó diferentes instancias donde el partido tomó "medidas no comprendidas" que luego lo afectaron electoralmente.

En este sentido, señaló que en "1989 el Dr. Jorge Batlle perdió las elecciones cuando no apoyó una modificación constitucional sobre pasividades que, como alertaba, era inviable", que en 2002 otra vez Batlle y el partido pagaron electoralmente "haber hecho lo correcto para salir de la crisis bancaria" que "contagió Argentina" y que la "actual situación de la seguridad social fue acelerada por las reformas que el FA introdujo en el año 2008" y que el "único partido que no las votó fue el Colorado".

"Ahora el presidente Lacalle y su equipo presentaron el proyecto de reforma, todos los partidos de la coalición arribaron a un acuerdo y lo votaron en el Senado. Llegado el tema a la Cámara de Diputados, el partido Cabildo Abierto sin atender el acuerdo al que se llegó en el Senado planteó dos modificaciones. Una de ellas afecta la sustentabilidad financiera del sistema (tomar los mejores 20 en lugar de los mejores 25 años para el cálculo de la jubilación). La segunda la posibilidad de obtener mejor rentabilidad (ampliando la posibilidad de invertir en determinados activos)".

"Luego de negociar en forma bilateral con dicho partido, el Presidente accedió. Lo hizo sin consultar a los otros partidos, entre ellos, el Colorado, que acompañaron la propuesta reformista", señaló Bordaberry.

Bordaberry, por su parte, recordó que el PC "pidió diez días para que se informe sobre el impacto de los cambios" acordados bilateralmente. "Creo que no debe aceptar los mismos", sostuvo.

"No debe hacerlo en primer lugar porque los acuerdos están para ser cumplidos. Es notorio que se había llegado a un acuerdo en el Senado entre todos los partidos. No parece sensato que no se cumpla en Diputados", alegó.

Para Bordaberry, "aceptar esos cambios significa no actuar de acuerdo con la ética de la responsabilidad que es el ADN del Partido".

Con el proyecto que habían acordado, los partidos de la coalición "plantaron un árbol que dará sombra a los que vienen atrás". "Fueron generosos y se expusieron al alto costo político que tiene".

Pero según él, esta reforma el "Frente Amplio y Cabildo Abierto no la quieren".

"Que asuman ellos el riesgo electoral de explicar cómo solucionarán el problema", continuó. "El único camino que queda es aumentar tributos. Es bueno que se sepa desde ahora que proponen repetir lo que el FA siempre hace: aumentar los impuestos a los uruguayos".

En sus columnas Bordaberry ha criticado varias veces al gobierno, como cuando señaló un "exceso regulatorio" en la subasta del servicio 5G o cuando afirmó que el canciller Francisco Bustillo mintió en el Parlamento respecto al narcotraficante Sebastián Marset.

También tuvo cruces contra dirigentes colorados. A inicios de abril, citó a José Batlle y Ordóñez para criticarlos por impulsar la ley que legaliza la eutanasia.