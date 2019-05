Bordaberry se despide de la AUF y le ofrecieron seguir en el fútbol, en el exterior

Este miércoles a la hora 17 en la sala principal del segundo piso de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pedro Bordaberry, Armando Castaingdebat y Andrés Scotti, se sentarán por última vez al frente del Congreso para conducir la reunión que votará el nuevo comité ejecutivo, que presidirá Ignacio Alonso. Tras ese acto, cerrarán una gestión que comenzaron el 28 de agosto y en la que cumplieron con los objetivos que trazó FIFA: aprobar el nuevo estatuto y llamar a elecciones.

Por otra parte, para Bordaberry se iniciará otra etapa en la que se le plantean dos opciones dentro del fútbol: una como integrante de la comisión que estudiará los contratos de televisión en la AUF y que definirá el camino que debe seguir el fútbol en ese área, y la otra, dos propuestas que le llegaron del exterior a fines de marzo, como asesor de dos grupos propietarios de clubes de fútbol para desarrollar una tarea de asesoramiento jurídico, empresarial y manejo de directorio, según expresó el mismo dirigente a Referí.

¿Qué sucederá en su última reunión del Congreso?

El orden del día para hoy establece dos puntos, nombrar a los integrantes de la Comisión de Contralor y Transparencia (que estudiará la denuncia que 10 clubes presentaron contra Ignacio Alonso) y la venia a los seis integrantes del nuevo gobierno de la AUF.

En el caso de la Comisión de Contralor y Transaprencia, el Congreso debe proponer los nombres y aprobar por cuatro quintos de los votos del Congreso (61 de los 76). En caso de no lograrlos, la AUF debe llamar a un nuevo Congreso y el fútbol profesional, el fútbol amateur y los grupos de interés propondrán un candidato para conformar el tribunal. En ese caso se aprobará con mayoría simple.

El segundo punto del orden del día, las venias para los nuevos integrantes del ejecutivo, se realizará a través de voto secreto. Los delegados, que en el caso de los clubes de Primera sufragan dos veces, votan la plancha con los seis candidatos propuestos: Jorge Casales (fútbol profesional), Fernando Sosa (fútbol amateur), Andrea Lanfranco (representante femenina), Matías Pérez (grupos de interés), Gastón Tealdi (representante de Peñarol) y Julián Moreno (representante de Nacional).

Estiman que en una hora y media quedará concluida la votación porque los seis miembros fueron elegidos y propuestos al presidente Alonso por mayoría en el seno de cada uno de los estamentos a los que representan.

En el congreso de este miércoles, además de los tres miembros de la Comisión de Normalizadora estará el nuevo presidente de la AUF, Alonso, que asistirá como invitado y como integrante de la comisión asesora que se votó en agosto. En aquella comisión asesora también estuvieron Eduardo Ache y Fernando Goldie.

“Hicimos el trabajo que nos pidieron”

Bordaberry explicó a Referí que en estos ocho meses la comisión llevó adelante la hoja de ruta que le pidió FIFA, cuando decidió la intervención en agosto de 2018.

“Hicimos el trabajo que nos solicitaron: el nuevo estatuto, la elección y, mientras tanto, administramos la AUF. Paralelamente las competencias continuaron adelante”, dijo.

El dirigente manifestó que informalmente le plantearon la posibilidad de integrar la comisión que estudiará los contratos de televisión en la AUF, pero el tema aún no tuvo la formalidad que requiere.

“A mí no me plantearon nada formalmente. Dije que ante esa posibilidad de la que se habla, lo que hay que hacer es juntarse con el nuevo ejecutivo después que asuma, ver cuál es la visión de ellos, la nuestra y si coincidimos. Hasta que no esté la propuesta, que se oficialice y conozca la visión sobre el tema, no me referiré al respecto”, explicó.

“Cuando me llamaron para integrar esta comisión en agosto pasado se presentó la misma situación: nos plantearon el tema, escuchamos, hablamos y arreglamos. No voy a estar en ningún lugar por el simple hecho de estar”, subrayó.

Le ofrecieron seguir en el fútbol

Bordaberry dijo a Referí que dos grupos propietarios de clubes de Europa lo contactaron y le ofrecieron continuar trabajando en sus organizaciones.

¿Qué le propusieron? Trabajar para esos grupos empresariales en el exterior y en Uruguay con asesoramiento jurídico, empresarial y manejo de directorio.

“Esto sucedió hace un mes y medio, cuando ya habían designado al nuevo presidente de la AUF. Me llamaron, me dijeron que debía seguir vinculado al fútbol y allí me plantearon la idea. Se trató de dos grupos que me sondearon, pero ni lo pensé. Estando en la AUF no puedo ni hablar de ese tema”, adelantó el dirigente.

¿Quiénes lo llamaron? “Me contactaron grupos de propietarios de clubes de Europa para que los represente en algunos temas. Por ejemplo, en inversiones que hacen fuera de sus países en clubes".

A punto de cumplir con la tarea encomendada por FIFA, explica: “A partir del jueves podré evaluarlo. Lo que les dije en marzo fue que mientras esté en la AUF, no lo puedo hacer”.