Brian Lozano se perderá su segundo partido en Peñarol y no estará ante Albion

Brian Lozano, la gran apuesta de Peñarol para el Torneo Clausura, se perderá el segundo partido consecutivo en los aurinegros y no estará este sábado ante Albion en el Campeón del Siglo, a la hora 18.30, por la tercera fecha del certamen.

Lozano debutó el 1º de agosto en la primera fecha del Clausura contra Fénix. Fue titular, jugó como volante externo por izquierda y jugó un discreto partido.

Entró poco en juego, conectó poco con los delanteros, no metió los pases punzantes que lo caracterizan, no tuvo rompimientos en velocidad con su habilidad para el uno contra uno y los dos remates de afuera del área que intentó se fueron lejos y afuera. Además, en la pelota quieta, otro de sus fuertes, tampoco lució preciso.

En uno de los remates al arco se sintió. Antes de pegarle a la pelota impactó el pasto y eso le provocó una lesión muscular.

El propio jugador lo reveló el domingo en entrevista con Punto Penal: “Contra Fénix, en una jugada desafortunada, Lucas (Viatri) me descargó la pelota y cuando fui a pegarle se me trabó el pie en el barro. Por la inercia seguí con el impulso y se me apretó un poco el cuádriceps. Siento un poco de molestia y frustración porque no soy de lesionarme muscularmente”.

Leonardo Carreño

Lozano se lesionó en un remate al arco

Peñarol comunicó la lesión minutos antes del partido de la segunda fecha contra Defensor Sporting, en el Franzini: "contractura en recto anterior de cuádriceps".

El recto anterior del cuádriceps es una parte del músculo cuádriceps que se encuentra en el muslo y que está dentro de la anatomía de la zona femoral.

Después del partido, el entrenador Leonardo Ramos expresó: "El Huevo ha tenido una molestia en el recto pero va a llegar bien para lo que tiene por delante, no hay que apresurarlo. Viene una semana normal de trabajo, la seguidilla de partidos nos van a hacer afirmar muchas situaciones que son las que queremos, por más que hay varios jugadores que nos conocen, siempre es bueno tener más días de trabajo".

Justamente para no apresurarlo, la sanidad de Peñarol decidió que no juegue el sábado contra Albion.

"Contra Deportivo Maldonado va a llegar", indicaron desde la interna del plantel a Referí. Ese partido se jugará el otro fin de semana y no entre semana como estaba previsto antes que la cuarta fecha original, la del clásico Nacional-Peñarol, fuera trocada por la sexta, Consejo de Liga mediante.

Rak y Menosse llegan

Los zagueros Yonatthan Rak y Hernán Menosse entrenaron diferenciado entre semana pero llegarán al partido del sábado.

"Están entrenando con cuidados, pero van a llegar", informó la fuente consultada a Referí.

Diego Battiste

Hernán Menosse entró muy bien ante Defensor Sporting

Por las molestias que padecieron y por la partida de Ramón Arias al fútbol de Turquía, Ramos hizo traer el jueves al juvenil Matías González de Buenos Aires donde estaba afectado a la sub 20 aurinegra que se prepara para la Final Intercontinental sub 20 del domingo 21 de agosto contra Benfica en el Estadio Centenario (hora 16.30).

Más allá de la llegada de González, la primera alternativa para la zaga será Agustín Da Silveira.

El equipo

De esta forma, el equipo que jugará ante Albion solo tendrá un cambio con respecto al que venció 3-2 el domingo a Defensor Sporting en el Franzini: Menosse por Arias.

Peñarol formará con Kevin Dawson, Ezequiel Busquets, Rak, Menosse, Juan Manuel Ramos; Ignacio Laquintana, Walter Gargano, Sebastián Cristóforo, Kevin Méndez; Lucas Viatri y Hernán Rivero.

En el banco de suplentes estarán Thiago Cardozo (con Neto Volpi se quiso rescindir contrato, no hubo acuerdo y ahora no va más ni al banco), Matías Aguirregaray, Agustín Da Silveira, Matías González, Facundo Bonifazi, Rodrigo Saravia, Nicolás Milesi, Billy Arce, Nicolás Rossi y Ruben Bentancourt. El que buscará meterse en el banco tras quedar afuera del mismo pero ser antes convocado es Agustín Álvarez Wallace.

Rossi le dejó muy en claro a Ramos que es un revulsivo ideal para cambiarle la cara al equipo. Pero su muy buen nivel (ya exhibido en la recta final del ciclo Mauricio Larriera) puede propulsarlo a la titularidad en cualquier momento.

Por eso, Rossi no viajó con la sub 20 y siguió entrenando con Primera. Cuando llegue la final con Benfica se evaluará si juega (lo más probable) o estará a disposición del plantel principal.