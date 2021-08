Brian May criticó a Eric Clapton, que no se quiere vacunar: "Los antivacunas están chiflados"

El guitarrista de Queen, Brian May, cuestionó a Eric Clapton por su discurso antivacunas y por su decisión de no hacer conciertos en lugares que exijan que sus fanáticos estén vacunados.

“Amo a Eric Clapton, él es mi héroe, pero tiene puntos de vista muy diferentes a los míos en muchos sentidos”, dijo May al medio británico The Independent y comentó que, si bien tienen sus desacuerdos, "nunca dejaría de respetarlo".

”Los antivacunas están chiflados. Hay mucha evidencia que demuestra que la vacunación ayuda. En general, han sido muy seguras. Siempre habrá algún efecto secundario en cualquier medicamento que tomes, pero ir por ahí diciendo que las vacunas son un complot para matarte es un absurdo”, sostuvo el músico de Queen.

Luego de que el gobierno británico anunciara que para entrar en clubes nocturnos o espectáculos sería obligatorio presentar un certificado de vacunación con la pauta completa Clapton comunicó que no actuaría “en ningún escenario donde haya presente una audiencia discriminada". "A menos que haya una disposición para que todas las personas puedan asistir, me reservaré el derecho de cancelar los espectáculos”, sostuvo en un comunicado que publicó The Guardian.

El legendario músico comenzará una gira por los Estados Unidos el 13 de septiembre, con ocho fechas, por ciudades como Forth Worth en Texas, Tampa en Florida y Nueva Orleans en Luisiana. Con el avance de a variante Delta en el país, muchos espacios de espectáculos exigen que los asistentes muestren un certificado de vacunación, prueba de inmunidad lateral o un PCR negativo.

"He tratado de acercarme a otros músicos. Simplemente ya no tengo noticias de ellos. Mi teléfono no suena muy a menudo. Ya no recibo tantos mensajes de texto y correos electrónicos. Es bastante notable. Me han condenado al ostracismo. Puedo sentirlo en todas partes. Me siento solo”, dijo Clapton en una entrevista con Oracle Films.