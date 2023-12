Bueno para el ganadero: lluvias y faena intensa tonifican los precios de la hacienda

La semana deja un saldo positivo para el mercado ganadero, con buena demanda y mejoras de precios tanto en la hacienda gorda como en la reposición. Los granos tuvieron altibajos, pendientes del clima en Brasil y las decisiones económicas del nuevo gobierno argentino, aunque cerraron estables. La lana despidió el 2023 con los mejores valores de la zafra 2023/24 y por primera vez desde junio el indicador supera los US$ 8 por kilo en Australia, dejando la vara alta para el receso de tres semanas que comenzó.

Ganado gordo al alza

Los precios del ganado gordo llevan cuatro semanas al alza de la mano de la situación forrajera más favorable en los últimos cuatro años y de una faena intensa, con ocho semanas por encima de las 50 mil cabezas, algo que no había sucedido en todo el año.

Cierta recuperación de los mercados externos, principalmente China, permiten entrar a 2024 con un optimismo moderado después de un año de resultados negativos para la producción ganadera.

Cierre de mercados.

Los mejores novillos alcanzan los US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza, con buena oferta de ganados terminados. Los precios corrientes están entre US$ 3,10 y US$ 3,15.

La industria tracciona en todas las categorías y las vacas pesadas pueden obtener hasta US$ 3 por kilo, con precios corrientes en una media de US$ 2,85.

Las vaquillonas, con una mejora respecto a la semana anterior, se negocian entre US$ 3 y US$ 3,05 por kilo, indicó Pablo Sánchez, integrante del escritorio Walter H. Abelenda.

Las entadas a planta se aceleraron y el actual nivel de operaciones podría comenzar a declinar después de la semana próxima, con el cierre por licencias de algunas plantas después de Navidad y actividad de faena más limitada hasta mediados de enero.

El mercado de reposición también refleja el interés de la demanda de invernadores por poblar campos y pasturas exhuberantes.

En el remate de Plaza Rural de esta semana se comercializó el 100% de la oferta con precios significativamente al alza respecto a fines de noviembre: 8% en los terneros, que promediaron US$ 2,28 por kilo y US$ 485 al bulto; un 12% más en terneros mixtos, 10% en terneras, 15% en piezas de cría y 36% en vientres entorados.

Fue “un muy buen remate, con dinámica y puja, el segundo de los 22 remates en el año en que se vendió toda la oferta que salió a pista”, afirmó Alejandro Zambrano, director de Zambrano y Cía.

Cierre de mercados.

Además de la calidad de los ganados y la variable forrajera a favor, apuntó que el mercado entra en pausa hasta fines de enero, por lo que son las últimas oportunidades de hacerse de hacienda.

El precio de exportación no acompañó las subas de esta semana, con una ligera caída pero sosteniéndose por encima de los US$ 4 mil por tonelada. Cerrará el año sobre los US$ 4.200 por tonelada, con un volumen alrededor de 9% inferior al de 2022 e ingresos 20% inferiores, en el entorno de los US$ 2 mil millones para la carne vacuna y US$ 2.500 millones en toda la cadena cárnica.

El precio de exportación de la carne ovina no repunta y cierra un año para el olvido, con valores promedio de US$ 3.800 por tonelada, lejos de los US$ 5 mil del año pasado y por primera vez en mucho tiempo con referencias inferiores a las de la carne vacuna.

Este desempeño se refleja en los precios de la hacienda ovina, que no superan los US$ 2,90 por kilo a faena por los corderos de hasta 16 kilos de carcasa, la única categoría con buena demanda –estacional– por parte de la industria.

Después de las fiestas se retoman las entradas de lanares adultos, con precios al productor que promedian los US$ 2,30 por kilo.

Cierre de mercados.

Granos con estabilidad

El balance semanal cierra con estabilidad para los precios de los granos en Chicago, mientras en Uruguay se apuran las tareas para cerrar la cosecha de invierno antes de las próximas lluvias y avanzar en la siembra de los cultivos de verano.

China mantuvo la demanda firme por soja en Estados Unidos y contribuyó a que la cotización semanal en Chicago subiera ligeramente después de cinco semanas a la baja. La posición julio 2024 cerró en US$ 496 con una corrección de US$ 3 respecto al viernes pasado.

La devaluación en Argentina, que generó expectativas de mayores ventas, y los pronósticos de lluvias en los cultivos del centro y norte de Brasil mantuvieron pendientes al mercado y ejercieron presiones a la baja en una semana con vaivenes.

Cierre de mercados.

En el mercado local se ofrece entre US$ 440 y US$ 445 por tonelada de soja.

El trigo se mantiene en el eje de US$ 230 para la posición marzo, con correcciones al alza en los últimos dos días que le permitieron recuperar los US$ 10 que iba retrocediendo para el miércoles.

Cierre de mercados.

En Estados Unidos mejoran las perspectivas del cultivo y la fluidez comercial, con un dólar debilitado en la última semana que mantuvo activa la demanda. El ingreso de las cosechas de Australia y Argentina, y la normalización de la operativa de exportación en Rusia fueron factores bajistas para el cereal.

La cosecha argentina de trigo mostró rindes mejores a los esperados y la Bolsa de Comercio de Rosario subió su estimación en 1 millón de toneladas. Pasó de 13,5 a 14,5 millones de toneladas gracias al impacto positivo que se registró en el cultivo por las lluvias y el clima fresco en una cosecha que lleva 57% de avance. La suba no alcanza como para dejar de situar esta campaña como la segunda peor de los últimos 8 años, pero supera en 26% la producción de la cosecha pasada.

Las referencias en Uruguay son de US$ 203 por tonelada para el trigo, que mejoró ligeramente, y US$ 215 por cebada cervecera.

El maíz tuvo pocas variaciones en la semana y cerró ligeramente a la baja, con la mirada puesta en las condiciones meteorológicas en Brasil, que incrementan las posibilidades de una reducción de área en la próxima siembra.

La colza se mantiene estable en US$ 393 por tonelada, una cosecha que está casi completada en Uruguay con rindes de entre 1.500 y 1.600 kilos por hectárea, algo por debajo del promedio como consecuencia de las dificultades tempranas que atravesó el cultivo.

El precio del arroz en Brasil parece haber alcanzado un techo. Bajó ligeramente aunque se mantienen las condiciones que llevaron las referencias a niveles inéditos, por encima de los US$ 26 por bolsa, que alientan una suba de precio en Uruguay, que tendrá una zafra algo menor en superficie a la de 2023, pero con expectativas de mantener los rindes en el entorno de los 9.000 kilos por hectárea.

Cierre de mercados.

Lanas: la mejor semana

En la última semana de actividad comercial de 2023 el indicador del mercado australiano cruzó por primera vez los US$ 8 por kilo base limpia desde el inicio de la zafra 2023/24. La última vez que el Indicador de Mercados del Este (IME) había estado en esta franja fue a principios de junio.

La competencia entre compradores chinos para asegurarse stocks durante el receso tonificó sensiblemente los valores. El IME cerró el año en US$ 8,14 por kilo base limpia, US$ 0,44 por encima de la semana anterior, un incremento de casi 6%.

Cierre de mercados.

Por las variaciones del tipo de cambio de la moneda australiana la suba fue más moderada en la divisa local, 3%, pero muy destacada por los actores del mercado. De hecho, fue la semana más positiva de la zafra para los productores, subrayó Australian Wool Innovation (AWI).

“Esta será la base para los negocios en el próximo mes, hasta que se levante el receso en enero, con los precios sujetos a la variable del tipo de cambio”, especificó AWI.

En todas las categorías los precios cierren al año por encima de los de julio: entre 6% y 9% para las lanas de menos de 21 micras y hasta 15% las de 28 micras.

En los negocios locales los promedios están en los US$ 7 por kilo para lanas Merino en el entorno de 17 micras, US$ 5 por kilo para las 19 y 20 micras y US$ 3 para lanas de 23 micras.

En Uruguay, hasta noviembre, las exportaciones de lana suman 26 millones de kilos, 9,5% menos que en los primeros 11 meses del año pasado. Los ingresos totales de US$ 119 millones son 23% inferiores a los del año anterior. Si bien crecieron los volúmenes de lana sucia (21%) y lana lavada (2%) colocada en el exterior, se redujeron sensiblemente los envíos de tops –bajaron 24%- responsables de la mayor porción de ingresos.

Italia, China y Alemania fueron los principales valores, con caídas en el valor exportado de 4% en el caso de Italia y China y de 40% en el caso de Alemania, informó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).