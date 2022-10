Bustillo: casos de Marset y Astesiano no afectan la imagen del país mientras sean "hechos aislados"

El canciller Francisco Bustillo aseveró que “lo que hizo o dejó de hacer” el narcotraficante Sebastián Marset con el pasaporte que el gobierno le otorgó “no es algo que corresponde” a la Cancillería controlar.

“Corresponde a las autoridades internacionales en la materia, llámese Interpol, de hacer el seguimiento”, manifestó este martes en rueda de prensa.

En tal sentido, Bustillo fue consultado acerca de si este episodio, sumado al caso del excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, afectarían negativamente la imagen del país en el exterior. “En tanto y cuanto sea un hecho aislado, no”, manifestó el canciller.

“Creo que la imagen del Uruguay trasciende fronteras como un país serio, que se ha ganado un muy buen nombre”, resaltó el ministro. Añadió, además, que “la voz” del país “no solo es escuchada, sino respetada” —tal como afirmó en su paso por la Asamblea General de la ONU—, y ese aspecto “no se pierde por un episodio aislado”.

Finalmente, Bustillo dijo que no cree que hayan exisitido irregularidades en el trámite que se hacía en la embajada uruguaya en Rusia para sacar pasaportes. "En el consulado uruguayo en Rusia, como en cualquier otro consulado en el mundo, se gestionan por supuesto pasaportes. Lo que se hace simplemente es tomar los datos de la persona y remitirlos al Minterior, que coteja si la info que provee esa persona es correcta. Obviamente es parte de la investigación que llevamos adelante. No me animo a decirlo, pero entiendo que no".