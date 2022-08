Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo de rockeros que hace trap: "Con 28 años ya somos viejos"

Guerreiro y Guerriero. Podrían ser los protagonistas de un sketch humorístico o de un cuento absurdo, que remitan a la dupla de detectives Hernández y Fernández de Las aventuras de Tintín. Pero son los apellidos de Ca7riel y Paco Amoroso, los responsables de una de las propuestas más celebradas y atrayentes de la música reciente argentina.

Los DNIs de la dupla dicen que se llaman Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero. No, no son el mismo apellido. Y no, ellos no son hermanos aunque prácticamente se criaron como tales. Se conocieron en la escuela, se hicieron amigos y pasaron horas y días juntos, con los padres de Catriel, que como artesanos desarrollaban sus tareas laborales en casa cuidando también de Ulises, mientras su madre trabajaba.

Uno de los puntales de esa amistad fue la música. Los dos tocaban distintos instrumentos desde niños, pero el primer paso en conjunto fue formar la banda Astor y las flores de Marte, en la que el reggae, el funk y el rock eran sus territorios de juego, algo que no desaparecería del todo cuando años después descubrieron el hip hop.

Catriel se puso un siete en el nombre y se hizo rapero. Ulises descubrió el trap, le interesó y se lo presentó a su amigo. En 2018 decidieron empezar a salir a los escenarios a dúo: grabaron una canción, Piola, a la que le fue bien. Después vinieron otras – Jala jala, Ouke – y la dupla se convirtió en un fenómeno popular, pero también aplaudido por colegas y críticos, que los señalaron como herederos del costado más vanguardista pero también masivo de la música argentina, cual Spinetta o Illya Kuryaki renacidos en tiempos de Instagram.

El éxito siguió a lo largo de 2019, pero en 2020 la dupla interrumpió el camino conjunto. Con la pandemia de fondo, tanto Catriel como Paco Amoroso lanzaron álbumes solistas y se dedicaron cada uno a lo suyo, al punto que no se mostraron nada de lo que estaban haciendo por su cuenta durante las distintas etapas del proceso.

Pero con el 2022 vino el momento de reunirse para lo que llaman su “Temporada 2”. Paga Dios y En el after marcaron el regreso de la dupla, que este 3 de setiembre se presentará en La Trastienda. En entrevista con El Observador, Paco y Catriel anticipan que el siguiente paso será un álbum en conjunto en el que están trabajando de forma casi constante.

El método de trabajo del disco refleja el encare que el dúo tiene de la música. Se presentan ideas, pero no están atadas ni a géneros musicales ni a temáticas específicas. Catriel lo resume con mucha simpleza: “es reeeee lúdico”. La música, para ellos, tiene mucho de juego y poco de trabajo. Como que de alguna forma siguen siendo aquellos niños rodeados de música.

Su idea es hacer canciones divertidas para divertir al resto, y no importan las herramientas que tengan que usar para eso. La principal es el trap, y la eligieron de forma consciente, pero más que nada fue una cuestión utilitaria. Era la música que estaba convirtiéndose en furor entre los más jóvenes de distintas partes del mundo, tenía un perfil festivo y agitador, y accesible para los compositores, en tiempos en los que con un teléfono o una computadora medianamente digna se puede construir un ritmo que suene en los boliches del planeta. “Es gratis y popular”, resume Catriel.

Pero si hay que ir a la electrónica, van. ¿Rock? Que venga.

Dúo de rock

Catriel y Paco Amoroso trabajan en un disco conjunto

Al googlear al dúo, el buscador los etiqueta como “dúo de rock”. Confrontados al dato, Catriel y Paco no pueden ocultar su fascinación. “Nos sentimos rockeros”, reconoce Amoroso. “Para nosotros ser rockeros es como subirnos de rango, y la banda que nos acompaña en vivo es como una banda de rock, es un grupo de amigos, no son músicos de sesión. Ir a vernos es como ir a ver una banda, nosotros nos caemos en el escenario, nos ponemos en pedo”, agregó con una carcajada.

De todas maneras, aunque se autoproclamen rockeros, también entienden que hoy “el rock” está en el trap. Y por eso también lo eligieron. “Era lo que estaba pasando, y no podés estar en una cápsula del tiempo, chapado a la antigua. En el trap encontramos nuestro hogar”, reconoció Catriel.

El dúo siente que está “en el medio de algo”. De un movimiento generacional, de una épica juvenil que antes catalizaban otros géneros. Y también, entienden, que son parte de una industria. “Esto es un proyecto popular, aunque quizás sea más under que otras propuestas dentro de lo que en Argentina se ha dado en llamar trap. Por estética y por público objetivo estamos en ese lugar”, explica Paco Amoroso.

Sin embargo, entienden que hasta el trap puede ya haber quedado atrás. “Con 28 años nosotros ya somos viejos, seguro ahora pasa algo nuevo a nivel musical que nosotros ya no manejamos”, agregó Amoroso.

Y su colega agrega “todo lo que está pasando acá en Argentina ahora con la cumbia RKT nos parece que es un nuevo proyecto popular, que además surge bien de abajo. L-Gante y todo el resto de ese movimiento están generando lo que hace un tiempo generó Duki, por ejemplo”.

Competencia interna

Amoroso y Ca7riel comenzaron su carrera conjunta en 2018

Después de toda una vida juntos, la sociedad entre Catriel y Paco Amoroso funciona casi de memoria, y los dos ya tienen claro cómo se complementan al momento de crear. “Cuando hago algo solo me pongo soft, Cato me aprieta, me hace que las cosas cambien”, dice Amoroso.

También reconoce que de su compañero le gustaría tener su capacidad como instrumentista, mientras que a Catriel le gustaría tener su habilidad para sentarse a escribir y lograr conseguir “de primera” el resultado esperado.

La dupla entiende también que la sociedad creativa es una forma de espolearse mutuamente. Una especie de amistosa competencia interna que los hace aprender y tratar de “provocar” al otro para superarse continuamente.

Y con eso, afirman, crean una obra cuyo principal valor es que tiene la posibilidad de ayudar a otros. “Más allá de que suene como un cliché, saber que hay gente del otro lado para lo que hacemos está bueno”, concluye Amoroso. “Cuando te agradecen por lo que hacés, o te dicen que lo que creaste puede ayudar a otro, es increíble”.