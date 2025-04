Lionel Messi se abre: su paso por el PSG, su intención de volver a Barcelona, el Mundial y la rivalidad con México; mirá el video

"Pero es una temporada larga porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes . Pienso y veo, pero no me quiero poner metas. Voy día a día y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo ", manifestó el argentino.

"Tuve la intención de poder volver a Barcelona, y estar donde yo siempre quise estar, pero no se pudo nuevamente, y después fue una decisión familiar. No podría imaginarme en ningún otro equipo europeo que no fuera el Barcelona. El hecho de haber ganado el Mundial también hizo mucho. Tenía claro que no quería estar en otro equipo de Europa", contó Messi sobre su intención de regresar al equipo culé.

"No se me pasaba por la cabeza. Fue una decisión familiar vivir en los Estados Unidos y disputar esta liga en un club que está creciendo y tiene ilusiones de hacer cosas grandes. Veníamos de dos años complicados porque veníamos de vivir de una manera en Barcelona y en París la familia estuvo bien, pero no me sentí cómodo en el día a día y en los entrenamientos. Queríamos estar seguros de que la familia esté bien y yo disfrutar de lo que a mí me gusta", agregó el crack argentino.

La descripción futbolística de sus hijos

Por otro lado, Leo contó detalles de las características futbolísticas de sus hijos y como viven el fútbol ellos: "Están todo el día con la pelota. Es un lugar donde puedo disfrutarlos yo también, vienen todos los días a entrenar, compiten, tienen partidos", expresó en primera instancia.

"Tener la posibilidad de acompañarlos en eso es espectacular. Son muy diferentes los tres. Thiago es más pensante, organizador, mediocampista. Mateo es delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, tiene uno contra uno, es más de hacer sus jugadas", señaló.

La rivalidad de Argentina con México

En otra línea, se refirió a la rivalidad que creció y tomó fuerzas con México en los últimos años, especialmente después del Mundial de Qatar: "No sé qué pasó con los mexicanos, de cuando arrancó esa bronca porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca les falté el respeto, pero ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe. No existe una comparación entre Argentina y México" aseguró el ganador de 8 balones de oro.

000-32up6qg-jpg..webp El festejo de Lionel Messi en el 1 a 0 ante México. AFP

"Ese partido fue jodido, sobre todo de la cabeza. Perdiendo ya estábamos afuera. La previa fue terrible. Era pasar rápido el momento. Que fue una desgracia nada más y que no había que cambiar nada. No podíamos volvernos loco por un partido. Había mucha tensión y nerviosismo contra México", recordó Messi sobre aquel partido en la Copa del Mundo.

Qatar 2022 remedió Brasil 2014

Messi tuvo su revancha en el Mundial. Luego de perder la final ante Alemania en 2014, logró alzar la Copa del Mundo en Qatar, algo que asegura que curó esa herida: "Haber llegado a la final (contra Alemania) y no ser campeón fue una tortura para mí. Ser campeón más tarde hace todo un poco más suave, se asimila de otra manera. Podría haber ganado dos Mundiales, pero tengo la Copa del Mundo", señaló.