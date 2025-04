Conflicto en Paycueros: despido de 50 trabajadores tras acuerdo frustrado y sindicato espera por Juan Castillo

Sin embargo, según el dirigente sindical, este martes, la empresa cambió de postura. “ Nos llama la fábrica diciendo que no respeta el acuerdo ”, dijo Bico. “ Propone otra cosa totalmente diferente. Y ante la negativa del sindicato a acordar eso, deciden despedir a los 50 trabajadores ”, señaló.

De acuerdo con el dirigente, la nueva propuesta de la empresa consistía en "un convenio completamente distinto" a lo acordado en la instancia tripartita.

“Este era un convenio entero que quería comprometer al sindicato a (aprobar) una reestructura sobre la cual nosotros no tenemos todos los datos”, denunció Bico al criticar que la empresa no ha brindado información económica sobre la situación a la que se enfrenta la curtiembre.

El Observador intentó comunicarse, sin éxito, con autoridades de la empresa.

Falta de transparencia y reclamos limitados

Entre los puntos más polémicos del nuevo convenio, según Bico, mencionó que la empresa planteaba que los trabajadores en seguro de paro ya no tendrían más prórrogas al subsidio y que serían despedidos en julio. También se hacía referencia a otros 80 trabajadores actualmente en seguro de paro y además se establecía que, una vez firmado el acuerdo, el sindicato no podría realizar reclamos posteriores.

“No podíamos acordar eso porque no tenemos datos concretos de la situación económica y porque no vamos a acordar una reestructura de la que nosotros no somos parte”, argumentó el dirigente.

"Querían provocar el conflicto, sino no se entiende"

El dirigente sindical manifestó su desconcierto ante el cambio "abrupto" de la empresa y dijo que, a su entender, se trata de una intención deliberada de generar un conflicto.

“¿Por qué cambió esto desde el viernes al martes? Yo creo que querían provocar el conflicto, sino no se entiende, sinceramente, no encuentro otra idea. Hace meses que venimos negociando y tratando de de buscar alternativas para que no haya despidos”, afirmó Bico.

A la espera del ministro Juan Castillo

Bico contó que han mantenido contactos con las autoridades del MTSS, principalmente con la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios y que también intercambiaron mensajes con el ministro, Juan Castillo.

Según explicó el trabajador, el ministro les respondió que la propuesta firmada el viernes fue la presentada por el propio MTSS, lo que a su entender, refuerza la posición del sindicato de que la empresa incumplió el acuerdo previamente establecido.

paycueros.JPG Conflicto en Paycueros Unión de Trabajadores de Paycueros

“Intercambiamos unos mensajes con Castillo, por la actividad que tiene él y estaba alineado con nosotros porque fue la propuesta de ellos, la que nosotros acordamos el viernes en la tripartita”, indicó Bico.

Sin embargo, el sindicato está a la espera del jerarca dado que hasta el momento no ha recibido una respuesta clara del MTSS sobre las posibles acciones a tomar frente a la decisión empresarial.

"Supongo que ellos estarán analizando algo, pero hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de novedad", dijo Bico.

Como primera medida de protesta, este miércoles el sindicato realizó un paro de 24 horas y ya están organizando nuevas acciones.

“El lunes nos reunimos para ir analizando qué hacer. Vamos a armar una carpa frente a Paycueros y después vamos a ir evaluando las medida que vamos a ir implementando”, anunció el dirigente.