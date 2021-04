Cabildo Abierto rechazó proyecto del FA para suspender cómputo del plazo en recolección de firmas

El partido Cabildo Abierto (CA) decidió no acompañar el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio para suspende el cómputo del plazo de recolección de firmas para el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC), por lo que no estarán los votos suficientes para aprobar la iniciativa, ya que el resto de la coalición de gobierno ya se ha manifestado en contra.

Así fue resuelto este miércoles tras la sesión de la Mesa Política de CA, según lo informó en rueda de prensa el líder de los cabildantes, Guido Manini Ríos. "Se adopta la resolución luego de haber examinado en profundidad los argumentos de los peticionantes que se resumen en la situación de excepcionalidad que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus, y los eventuales obstáculos que esto puede implicar para recoger las firmas necesarias", dijo el general retirado, al leer el comunicado redactado por su partido.

Como fundamento, aseguró que el contenido de la Constitución es "muy claro" en cuanto al plazo máximo de un año desde la promulgación de la ley para recolectar las firmas en post de realizar un referéndum en contra de esa norma, y que en esa línea "CA ha planteado en varios oportunidades su claro apego a la Constitución".

Ante la consulta sobre cómo se diferencia esta discusión de la que se tuvo cuando el año pasado se decidió postergar las elecciones departamentales, con el mismo argumento de la afectación de la pandemia por el coronavirus, Manini Ríos respondió: "La Corte Electoral se presentó en el Parlamento, en abril, a decir que no estaban en condiciones de organizar el acto electoral del 10 de mayo; es decir que hubo una circunstancia muy especial en la que el propio organismo responsable decía que no estaba en condiciones. (...) Fue una situación distinta, totalmente diferente de esta que se está planteando".

Manini Ríos también informó que CA decidió introducir modificaciones al proyecto de ley que plantea modificar el artículo 224 del Código Penal, y crear así un delito de peligro que posibilitaría que la Justicia impute a todos aquellos que pongan en riesgo la salud de los otros al violar las disposiciones sanitarias –en el marco de una pandemia–, sin necesidad de que se constate o pruebe el daño causado.

"La Mesa Política ha resuelto no acompañar el proyecto de ley así como fue aprobado por Diputados", dijo Manini Ríos, y agregó que su partido "va a proponer modificaciones en la sesión del Senado" de manera de otorgar "garantías". "No se quiere dar un cheque en blanco que permita al Poder Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuales no lo son, sino que entendemos que debe ser la acción del Poder Legislativo la que determine cuáles son los delitos", aseguró.

En un mismo sentido se expresó el diputado Eduardo Lust, presente en la conferencia, quien criticó que el texto, tal como fue aprobado días atrás por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, "iba a tener efecto para aplicarse con otras enfermedades", al margen de la actual pandemia por el coronavirus. "Y en otras enfermedades hay gente que puede no estar en condiciones de saber que la está portando", afirmó.

El fiscal de Corte, Jorge Diaz, advirtió este martes que de aprobarse esta norma como está escrita actualmente el gobierno deberá definir de forma "clara" cuáles son las normas sanitarias que deben respetarse". "Lo que hay que tener claro es que es una norma que se conoce como norma penal en blanco, porque hay una remisión a las disposiciones administrativas, y por eso esas disposiciones administrativas, es decir las sanitarias, tiene que ser muy claras, muy precisas y muy concretas, y sin ambigüedades", declaró.

Respaldo a Salinas

Como tercer punto, la Mesa Política de Cabildo Abierto comunicó el respaldo al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en su gestión sanitaria.



"Por unanimidad (CA) reitera su apoyo y reconocimiento al ministro de Salud Pública, y a su equipo, en todo lo actuado en torno a la pandemia que afecta al país desde hace más de un año", se afirmó.