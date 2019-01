Cáceres: "Quiero demostrar que soy el mismo jugador que era hace dos años"

Martín Cáceres, nuevo defensa del Juventus, aseguró este martes su deseo de demostrar que, pese al poco protagonismo que tuvo esta temporada en Lazio, sigue siendo "el mismo jugador" que era hace dos años y medio, cuando se coronó campeón de Italia precisamente con el conjunto turinés.

Cáceres, nacido en Montevideo hace 31 años, jugará cedido por el Lazio hasta el final de la presente temporada en el Juventus de Turín, el club "de su corazón", en el que ya estuvo en dos etapas, en 2009-2010 y de 2012 a 2016.

"Estoy muy contento por volver, el Juventus siempre ha sido mi casa. Cuando recibí la propuesta volví a pensar en los años pasados aquí. Esta ha sido la camiseta de mi corazón", dijo Cáceres, en una entrevista con la televisión oficial del club turinés.





"Llevaré entusiasmo, daré el máximo y trataré de demostrar que soy el mismo jugador que era cuando me fui hace dos años y medio", prosiguió un motivado Cáceres.



El "Pelado", como es denominado, conquistó cinco títulos ligueros italianos con Juventus y llega en sustitución del marroquí Medhi Benatia, quien firmó por el Al Duhail Sports Club catarí.

Llega a Turín con ganas de triunfar: "Este equipo, pese a todo lo que ha ganado, no quiere pararse. Es la sensación que me dio también en estos dos años y medio en los que lo seguí desde fuera".



También se refirió al portugués Cristiano Ronaldo, un delantero que en su opinión no necesita presentaciones.



"La carrera que hizo habla por Cristiano. Sigue demostrando también en el fútbol italiano el campeón que es", declaró el defensa uruguayo. (EFE)