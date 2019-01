Cavani se enfureció con el VAR y encaró al árbitro

Edinson Cavani y el técnico de París Saint Germain, Thomas Tuchel, descargaron su bronca con el VAR (sistema de videoarbitraje) en el partido que su equipo venció a Rennes por 4 a 1.

Al finalizar el primer tiempo, con el juego igualado 1 a 1, el técnico Tuchel entró al camarín despotricando contra el cuarto árbitro.

“¿Por qué tenemos el VAR? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Si es penal no pita penal, si es tarjeta roja no se saca la roja. No sirve para nada usar VAR. ¡Es ridículo!”.

Unos metros atrás la cámara de J+1 capta el momento en el que ingresa Cavani que también se dirige al árbitro.

“El árbitro, ¨¿dónde está el árbitro?”, pregunta Cavani en francés.

Cuando lo localiza, encara y le grita: “Oye, arbi. ¿Qué has pitado? ¿Tenés la televisión (VAR) y pitás así? ¡No puede ser!”.

Cavani es tomado del brazo por el director deportivo del club, Antero Henrique, que se lo lleva y posteriormente habla con la terna.