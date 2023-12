Se normaliza el mercado de hacienda, con mayor operativa y precios tonificados; las cotizaciones de los granos cerraron la semana con un repunte para el trigo, solidez para el arroz y pocos cambios para soja y maíz; y la lana se afirma y empareja valores respecto a 2022.

Esta semana marcó un cambio de tendencia en el mercado ganadero, afirman los actores del sector, con una suba generalizada de valores en el mercado del gordo y una relación de reposición más favorable al criador por la estabilidad de precios en las categorías de invernada y cría.

Se espera un cierre de año con un mercado “más alegre”.

La expectativa de que se mantenga un nivel de demanda que permita normalizar la operativa está puesta en el ritmo de faena de la industria frigorífica, que pisó el acelerador en las últimas semanas.

Una vez concluido el período de faena de ganados de corral la demanda de la industria por animales terminados a pasto se afirmó, las entradas se acortaron y los valores se tonificaron, afirmó el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), Joaquín Falcón.

Las propuestas por novillos van de US$ 3 a US$ 3,10 por kilo en cuarta balanza, con algunos centavos más por ganados especiales dependiendo del volumen y la planta.

Para las vacas la dispersión de valores es mayor y fue de menos a más en la semana, entre US$ 2,70 y US$ 2,85 por kilo, con alguna incidencia de la demanda para faenas kosher en la punta de los valores.

Las cargas están entre siete y 12 días. Las últimas lluvias ofrecen a los productores mayor margen maniobra para capitalizar en kilos de carne la abundancia de forraje, aunque los excesos de agua pueden dificultar las cargas en algunas zonas del país.

La faena se mantuvo en niveles altos, con seis semanas seguidas por encima de las 50 mil reses. Noviembre superó a octubre como el mes de faena más alta del año. Entre los dos meses suman casi medio millón de vacunos faenados. Si en el primer semestre el número de cabezas faenadas fue 20% inferior al de 2022, el ritmo de los últimos meses permitió recortar esa brecha hasta solamente el 6%.

Otra buena señal surge del precio de exportación que registró el mayor promedio semanal desde julio, con US$ 4.493 por tonelada.

Esto permitió un repunte del acumulado mensual que marcó US$ 4.128. También mejoró el precio de la carne ovina, aunque sigue sumergida por debajo de los US$ 4.000 por tonelada debido a la sobreoferta de Australia a precios bajos.

Cierre de mercados

En ovinos el mercado sigue concentrado en corderos mamones, con fluidez y agilidad, y complicado en valores y entradas para animales adultos y corderos de carcasa pesada. Los productores buscan colocación antes de que aparezca más flechilla cuando aumenten las temperaturas. Los precios están en el eje de US$ 2,70 por kilo y la referencia para las ovejas US$ 2,20.

Rebota el trigo y la soja se debilita

La soja completó cuatro semanas de ajuste en el mercado de Chicago, anticipando que las lluvias pronosticadas para diciembre mejorarán las condiciones de los cultivos en Brasil.

El avance de siembra en Argentina, cubriendo el 43,8% de los 17,3 millones de hectáreas esperadas, contribuyó a presionar los valores a la baja.

La siembra en Brasil muestra atrasos de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior -83% del área versus 93% en 2022- y las consultoras privadas redujeron significativamente esta semana las previsiones para la cosecha de Brasil. Están cifradas ahora entre 150 y 162 millones de toneladas. StoneX, la más optimista, le quitó 3,1 millones de toneladas y Patria Agronegocios 5 millones de toneladas.

La posición julio 2024 en Chicago cerró en US$ 502 por tonelada de soja y en Uruguay bajo de US$ 455 a US$ 450 por tonelada.

Cierre de mercados

El trigo tuvo una semana de menos a más y fue la sorpresa de la semana en el mercado de granos de Chicago. Después de caer el lunes a US$ 196 por tonelada, su menor valor en más de dos años, repuntó día a día y cerró el viernes a US$ 212/ton, 5% por encima de la referencia del viernes pasado.

Cierre de mercados

Este repunte devolvió a la cebada para malterías en Uruguay al eje de los US$ 215 mientras que el trigo mantuvo los US$ 200 en el mercado local.

Con alto índice de rechazo, buena parte de la muy buena cosecha de cebada se está comercializando para forraje por debajo de los US$ 160 por tonelada. La cebada de exportación conserva la referencia de US$ 180 /ton.

Entre los argumentos alcistas se destaca la mejora competitiva que representó la baja del dólar para las exportaciones de Estados Unidos, que se vieron dinamizados. También el nuevo recorte en las previsiones de oferta exportable de Australia.

El avance del trigo encontró un techo en la mejora de las condiciones para el trigo de invierno en Estados Unidos, la fluidez de las exportaciones desde el Mar Negro y el aumento de los rendimientos de la cosecha argentina.

El maíz cerró la semana virtualmente empatado respecto a la semana anterior gracias al empuje en las últimas dos jornadas como consecuencia de la incertidumbre generada por las condiciones del tiempo en Brasil. Aumenta el riesgo de un recorte en el área sembrada para la safrinha, así como los costos de producción. Como contrapartida, en Argentina se afirman las condiciones positivas para la zafra de maíz con una mejora en la condición hídrica.

La colza se mantiene por encima de los US$ 405, una mejora respecto a semanas anteriores, al tiempo que el arroz en Brasil continúa la tendencia al alza y superó los US$ 24 por bolsa, un incremento de 13% mensual y de más de 50% en cuatro meses.

Cierre de mercados

La lana mantiene la firmeza

Con menor demanda y oferta cautelosa, el mercado australiano de lana mostró esta semana cierto freno en las cotizaciones en moneda local después de semanas claramente alcistas. El indicador retrocedió levemente en moneda local aunque avanzó 1,2% en dólares por la fuerte influencia del tipo de cambio.

El Indicador de Mercados del Este cerró en US$ 7,76 por kilo base limpia y sigue superando las mejores cotizaciones de la temporada luego de dos jornadas en las que el dólar australiano se fortaleció más de 2% frente al dólar estadounidense.

En divisa local se registró un ajuste de cuatro centavos, con mejor desempeño en el extremo de mayor finura, de 18 micras en adelante.

Con los incrementos de noviembre la cotización recortó significativamente la brecha respecto a 2022 y ahora se encuentra solo 5% por debajo. De todos modos, operadores locales señalan que la escasa competencia en el mercado uruguayo no permite que las subas se traduzcan en los negocios.

Esta semana se destaca la venta de un lote de lana Ideal de 34 mil kilos y 22,5 micras con 77% de rendimiento al lavado, acondicionado, grifa verde y con certificación RWS que obtuvo US$ 4,10 por kilo vellón.

Cierre de mercados

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) reportó ventas de lotes Merino de entre 18 y 19 micras a precios de entre US$ 6 y US$ 6,60 por kilo base sucia, así como lotes de lanas Cruza fina en el entorno de 23 micras por valores de US$ 2,80 a US$ 2,65 por kilo vellón.

En el reciente viaje a China de una delegación del gobierno uruguayo, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, y representantes de Lanas Trinidad se reunieron con las empresas ChibaTex y Cofco para dialogar sobre el comercio de la lana y del stock de lanas gruesas sin vender en Uruguay –entre 35 y 40 millones de kilos de las últimas cuatro zafras– “en gran medida por el cambio de las tendencias de consumo en China hacia lanas más finas y por la relación calidad/precio”, según el MGAP.

Cofco “se ofreció a hablar con las autoridades chinas sobre el tema en la medida que Uruguay presente un proyecto concreto y unificado, con información clara del producto y una oferta lógica”, indicó el ministerio.

A falta de dos semanas para el receso de verano la oferta de lana se incrementó 8,5% en Australia respecto a la temporada anterior y las ventas alcanzan los US$ 971 millones, un monto 0,7% superior al acumulado de la zafra anterior hasta la misma fecha.