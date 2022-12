Entre lágrimas, así fue la despedida de Andy Vila de la televisión

Este viernes 16 fue el último programa de Andy Vila en Vamo' Arriba, el ciclo matutino de Canal 4 del que era desde 2018 una de sus conductoras. Sobre el final del programa, Vila recibió un reconocimiento de parte de sus compañeros, y tuvo una emotiva despedida del ciclo (y de la pantalla televisiva), entre lágrimas y abrazos.

A lo largo del programa del viernes, Vila y sus compañeros -Gastón "Rusito" González, Marcelo Bornio y Federico Paz- entregaron una serie de premios a compañeros del canal y a distintas figuras, los "Vamo' Arriba awards". Al final del programa, los tres conductores presentaron el premio "bracito de oro" a la propia Vila, como forma de despedirla luego de los cuatro años que pasó en el programa.

Paz comentó que la despedida se debía a razones personales: por un lado, para dedicarle tiempo a la crianza de su hija, Emma, que nació en junio de este año, y por otro, para encarar emprendimientos propios por fuera de los medios.

"Esto es pura emoción. Estoy muy emocionada, muy feliz por todo lo vivido en este hermoso programa y este hermoso canal. No tengo más que agradecimiento puro", dijo Vila, llorando y abrazada a sus compañeros conductores.

"Esto es una familia, nunca me había pasado de generar algo más que una amistad con mis compañeros. Que se amistaran con mis padres, a ese nivel. Me llevo lo mejor y me voy feliz", dijo sobre el ciclo en el que estuvo desde su inicio, en una etapa en Canal 4 en la que además estuvo al frente de otros programas como el ciclo de viajes Modo Avión y el programa de concursos Los 8 escalones, en su edición de famosos.

"Es una decisión que me costó mucho tomarla, porque es el fin de una etapa. Quiero estar más presente en esta etapa de mi hija, hacer una pausa y barajar de nuevo. Empezar de nuevo", concluyó Vila, que se fue aplaudida por todo el estudio y recibió como regalo un cuadro con una fotografía de todo el plantel del programa.

Según supo El Observador, Giannina Silva será la encargada de reemplazarla en el programa, a partir de la próxima semana. Silva ya había cubierto a Vila durante su licencia maternal.