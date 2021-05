Canal 4 hará la versión local del reality de cocina Bake Off

Uruguay tendrá desde este año su versión de Bake Off, el reality show de cocina centrado en la pastelería de origen británico. Canal 4 emitirá el formato a partir del segundo semestre, y el programa se encuentra actualmente en su etapa de preproducción.

Emitido originalmente por la BBC como The great British Bake off (aquí se puede ver en el canal de cable Discovery Home & health), desde su inicio en 2010 el programa ha tenido decenas de versiones en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta España, pasando por Australia, Kenia, Tailandia y Polonia. En la región, se ha adaptado en Brasil, Chile y Argentina, en estos dos últimos países bajo el nombre Bake off, el gran pastelero. Ahora, según publicó el portal TTV News y confirmó El Observador, llegará a Uruguay.

El programa sigue el formato de otras competencias culinarias: los concursantes (pasteleros amateurs) deben superar desafíos semanales propuestos por un jurado, que elegirá al mejor de cada prueba y eliminará al de peor desempeño. Los participantes pueden tener que preparar sus especialidades, una misma receta compartida por todos los competidores o cumplir con determinados objetivos de presentación y sabor.

A lo largo de la última década Bake off se ha adaptado en distintas partes del mundo

La producción de Bake Off Uruguay estará a cargo de Metrópolis Films, y el programa se perfila como una de las principales apuestas de Canal 4 para la segunda mitad del año, a la vez que continúa el camino de la adaptación de formatos internacionales a la pantalla local. Esta estrategia se ha convertido en los últimos años en una de las más eficaces para los canales abiertos privados para atraer al público, ya sea con reality shows, concursos y programas de juegos; en ese esquema, Canal 4 ha hecho, entre otros programas, Los 8 escalones y PH: podemos hablar, por ejemplo.

A su vez, con el estreno de Bake Off, los tres canales privados tendrán así cada uno su propio reality de cocina, con MasterChef en Canal 10 y el reciente Fuego Sagrado en Teledoce.