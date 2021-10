Candidato a presidir la Caja de Profesionales pide que no se firmen contratos "porque ya se van"

La situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) es crítica. Al no poder hacer frente a sus obligaciones mensuales presentó una lista de medidas para afrontar su situación de crisis. Una de esas medidas fue pedir un préstamo al Estado. Para cubrir los déficits, el organismo precisa entre US$ 104 millones y US$ 184 millones, informó El País.

A pocos días de las elecciones de la Cjppu, el candidato Fernando Rodríguez Sanguinetti, pidió a los actuales jerarcas que "no innoven y no firmen nada". "El Poder Ejecutivo ya les negó el préstamo a la actual directiva, a la espera de las elecciones. Cuando cambiemos de autoridades, se renegociará y se verá qué es lo que conviene para la Caja, para los fondos de la caja y para los profesionales que somos los dueños de la Caja", explicó Rodríguez. Fernando Rodríguez Sanguinetti.



Y agregó: "Lamentablemente ha sucedido que las directivas firman contratos con funcionarios o asesores por dos o tres años antes de abandonar sus cargos y dejan atados de pies y manos a las nuevas autoridades porque se trata de acuerdos salariales y compensaciones". Leé también Los sueldos de $ 200.000 en el Directorio de la Caja de Profesionales y la propuesta para que sean honorarios En caso de ser electo, Rodríguez propone cesar el contrato del gerente de la caja, que tiene un sueldo por encima de los $ 700 mil y que según dijo Rodríguez, "no ha cumplido con las metas que se han establecido", como evitar que caiga el presupuesto de la Cjppu. Propuestas Virginia Romero, presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, explicó a El Observador que a día de hoy, con sus ingresos genuinos por aportes de los afiliados y timbres, a la Cjppu no le alcanza para pagar las pasividades y está vendiendo reservas para poder hacer frente a sus obligaciones. Leé también ¿Cuándo, cómo y a quién puedo votar en las elecciones de la Caja de Profesionales? La propuesta de Rodríguez apunta a bajar todos los contratos de los gerentes de cada una de las áreas, "porque no solo no hay un cumplimiento de metas sino que las metas dan negativas todas". Una de las propuestas concretas del arquitecto es reformar la Cjppu y que haya una sola caja con un solo aporte. Además, propone que los aportes no sean por fictos, sino por ingresos. Además, plantea que van a conversar con el sindicato de funcionarios para ajustar los salarios. "Hay convenios, tenemos normativas y reglamentaciones que respetar, pero vamos a entrar a jugar duro en la contención del gasto y en cambiar la imagen que tienen los profesionales de la Caja", sostuvo.