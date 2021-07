Los sueldos de $ 200.000 en el Directorio de la Caja de Profesionales y la propuesta para que sean honorarios

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), Gonzalo Deleón, se mostró a favor de que los integrantes del consejo directivo de la Cjppu sean honorarios y explicó que a partir del próximo Directorio, los salarios bajarán 22%.

El directorio de la Caja de Profesionales está compuesto por un presidente, un secretario y cinco directores con sueldos que se ajustan por Índice Medio de Salarios Nominales, como las retribuciones a los pasivos. A valores de enero 2021, el presidente tenía un sueldo de $ 207 mil nominales, el secretario $ 177 mil, y los directores cobraban un salario de $ 160 mil.

A los sueldos se le suma también una compensación especial de ayuda núcleo familiar, por valores de entre $ 2.000 y $ 7.924.

Por su parte, el gerente general, percibe un sueldo nominal de $ 626.694, el auditor interno $ 316.256 y el gerente $ 308.152. El salario más bajo es el del personal de servicio, que alcanza los $ 100.923.

Estimado @LahitteCarlos

Adjunto información sobre las remuneraciones en la Caja

No tengo info sobre sus pasividades

La opacidad en la información pública es característica

de abusos e ineficiencias que pagamos todos https://t.co/bxu7xU8VfC pic.twitter.com/GX82BOpvOW — Alberto Sayagues (@SayaguesAlberto) July 19, 2021

El diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un proyecto de ley para que los cargos en el directorio de la Cjppu sean honorarios, en línea con las otras dos cajas paraestatales (Caja Bancaria y Caja Notarial).

Según dijo Rodríguez a El Observador, se trata principalmente de "una señal" que a su juicio reclaman "tanto pasivos como activos" y que va en paralelo de las "necesarias reformas" de la caja.

Deleón dijo en entrevista con El Observador que en el anteproyecto de reforma de marco legal elaborado por el Consejo Directivo, una de las decisiones que se tomaron fue topear los salarios del directorio en la categoría de aportes Nº.10. “Se topean las retribuciones al ficto de la categoría 10. Van a subir cuando suban las categorías, antes no”, sostuvo.

Por otro lado, Deleón explicó que los salarios de los directores los pauta el Directorio salientes, por lo que los actuales sueldos fueron fijados por la administración pasada. En esa línea, afirmó que la actual directiva decidió bajar en un 22% los salarios del próximo consejo.

Diego Battiste

Gonzalo Deleón, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios

“Tal vez podríamos haber fijado el salario del próximo Directorio en cero peso, pero no hubiésemos tenido consenso. Se logró lo que se podía. Cuando yo lo propuse me dijeron: ‘Ah pero no vas a estar en el próximo Directorio, entonces no te bajaste vos el sueldo’. Es el marco legal, en la medida que vivimos en un estado de derecho tenemos que atender a los marcos legales”, argumentó.

Respecto a los salarios de los funcionarios, Deleón reconoció que “son muy buenos” pero que el Directorio no puede intervenir porque son “parte de un convenio salarial y eso corresponde a derechos adquiridos”. “Todo el mundo dice ‘bajen los salarios’; no podemos ir contra la ley, contra una resolución de los Consejos de Salarios”, aseguró.

Al ser consultado sobre el proyecto presentado por el diputado Conrado Rodríguez, el presidente de la Cjppu dijo estar “completamente de acuerdo”.

“Le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo un esfuerzo porque somos conscientes de que esta recayendo sobre nosotros la responsabilidad de 10 años de no haber hecho nada. Hemos logrado un acuerdo con el gremio, estamos considerando medidas, me parece que lo menos que podemos hacer es que el Directorio de la caja sea honorario”, dijo Deleón y agregó: “Si el diputado Rodríguez logra la aprobación de este proyecto, de mi parte lo único que va a tener son felicitaciones y congratulaciones a su labor”.