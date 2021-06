Diputado colorado presenta proyecto para que directores de Caja de Profesionales sean honorarios

El diputado colorado Conrado Rodríguez presentará un proyecto de ley para que los cargos en el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) sean honorarios, en línea con las otras dos cajas paraestatales (Caja Bancaria y Caja Notarial).

Según dijo Rodríguez a El Observador, se trata principalmente de "una señal" que a su juicio reclaman "tanto pasivos como activos" y que iría en paralelo de las "necesarias reformas" de la caja.

"La situación es muy comprometida. En el último ejercicio cerró con un déficit de US$ 21 millones. En ese contexto, y teniendo en cuenta que las elecciones para renovar el directorio son a fin de año, entiendo que es un buen momento de votar un proyecto de estas características y que las nuevas autoridades ya sean honorarias", agregó Rodríguez. El diputado argumentó que de esa forma "no se afectarán los derechos adquiridos".

El directorio de la Caja de Profesionales está compuesto por un presidente, un secretario y cinco directores con sueldos que se ajustan por Índice Medio de Salarios, como las retribuciones a los pasivos. A valores de enero 2021, el presidente tenía un sueldo de $ 207 mil nominales ($ 125 mil en la mano), el secretario $ 177 mil ($ 110 mil líquidos), y los directores cobraban un salario de $ 160 mil (que en la mano son unos $ 100 mil).

A los sueldos se le suma también una compensación especial de "Ayuda Núcleo Familiar", por valores de entre $ 2.000 y $ 7.924.

El proyecto solo abarca los sueldos del directorio, pero no los de la estructura administrativa, como los gerentes.

"No cumplió función"

En la exposición de motivos del proyecto, el diputado Rodríguez señaló que "la retribución de los integrantes de sus órganos directivos no es un elemento característico o esencial" de las cajas paraestatales, pero "sí lo es en cambio el cumplimiento de los fines y cometidos públicos fijados por la ley y que dan origen a su creación".

Entre "esos fines y cumplimiento está, sin duda, el de mantener la sustentabilidad o sostenibilidad del régimen previsional que se administra", agregó el documento.

"Queda claro que, en el caso de la CJPPU, la retribución de los integrantes de su Directorio no cumplió, ni cumple, la función de estímulo para la mejor consecución de los fines y el cumplimiento de los cometidos de la institución (...) No existe por tanto fundamento para mantener esa retribución, conservando egresos mientras no se incrementan o mantienen los ingresos", añadió el documento.

En su exposición, Rodríguez cuestionó una serie de decisiones que, a su juicio, "afectaron" de forma negativa la solvencia económica de la caja.

El diputado destacó en su argumentación que la Caja de Profesionales, constituida en 1954, fue la última en crearse de las tres que hoy están vigentes, y que en ese entonces la ley "no estableció remuneración para los integrantes del Directorio". "Del proceso parlamentario se desprende que en un principio esta Caja se pensó organizarla como un fondo autónomo dentro de la Caja de Industria y Comercio pero, luego, se acordó que la institución se estableciera como organismo gremial administrado por sus afiliados y con control y fiscalización del Estado, de forma similar a las dos otras cajas paraestatales preexistentes", añade el texto.

Postergación de elecciones

A comienzos de mes, el Parlamento aprobó una ley para postergar hasta octubre la elección de autoridades de la Caja de Profesionales, que estaba prevista para la primera quincena de junio.

El aplazamiento se debió a la emergencia sanitaria y las restricciones a la movilidad.